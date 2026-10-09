Realiza Saltillo limpieza profunda en banquetas del Centro Histórico

Javier Díaz intensifica trabajos para mejorar las vialidades y brindar traslados más seguros

Como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad limpia, ordenada y segura para peatones y familias, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de limpieza profunda en las banquetas del Centro Histórico, así como las labores de deshierbe y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad.

Para fortalecer estas labores, el Gobierno Municipal amplió el alcance de la máquina especializada Karcher, que contaba originalmente con una manguera de 15 metros de longitud, mediante la adquisición de dos tramos adicionales de 15 metros cada uno, para alcanzar un total de 45 metros. Esto permite cubrir mayores distancias, llegar a lugares de difícil acceso, facilitar las labores del personal y realizar una limpieza más eficiente de las banquetas y espacios públicos del Centro Histórico.

En la Zona Centro, cuadrillas de “Aquí Andamos” utilizaron en días recientes la máquina especializada Karcher para limpiar de manera profunda las banquetas de calles como Nicolás Bravo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, Paseo Capital, callejón Santos Rojo y Cristóbal Colón, entre otras vialidades.

El alcalde Javier Díaz señaló la importancia de realizar estas acciones, que mejoran las condiciones de las zonas peatonales al retirar la suciedad acumulada y ofrecer espacios más limpios y seguros a las y los saltillenses, así como a visitantes.

De manera simultánea, personal municipal limpió de manera integral el afluente natural de agua que corre paralelo a la calle Sauz, entre el callejón del Arroyo y la calle Gómez Farías, en la Zona Centro.

Asimismo, las cuadrillas de limpieza intervinieron la plaza pública ubicada entre las calles 10 de Mayo, 8 de Mayo y 1 de Mayo, en la colonia Provivienda, al oriente de Saltillo, con el objetivo de ofrecer espacios dignos para la convivencia y recreación de las familias del sector. (El Heraldo de Saltillo)