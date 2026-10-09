Unen esfuerzos CECyTEC Ramos Arizpe y Fundación Súmate al Amor en apoyo a familias

Con el propósito de fortalecer la responsabilidad social y fomentar valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso comunitario, estudiantes de quinto semestre del CECyTEC “Felipe Carrillo Puerto”, en Ramos Arizpe, participaron en una jornada de entrega de despensas como parte de las actividades correspondientes a su Servicio Social.

La iniciativa se desarrolló en coordinación con la Fundación Súmate al Amor, organización que impulsa acciones de apoyo a personas y familias en situación vulnerable, permitiendo que los jóvenes se involucren en actividades de beneficio comunitario y comprendan la importancia de contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan.

El director del plantel, Emanuel González Martínez, destacó que este tipo de proyectos complementan la preparación académica de los estudiantes, al brindarles oportunidades para desarrollar su sensibilidad social y participar activamente en iniciativas solidarias.

“Buscamos que nuestros estudiantes comprendan que su formación no solamente consiste en adquirir conocimientos dentro de las aulas, sino también en aprender a servir a los demás. Estas actividades les permiten desarrollar valores, fortalecer su compromiso con la sociedad y reconocer que pequeñas acciones pueden generar cambios importantes en la vida de otras personas”, expresó.

Durante la actividad se contó con la participación de Anna Jiménez, representante de la Fundación Súmate al Amor, quien acompañó a la comunidad estudiantil y reconoció la disposición de los jóvenes para integrarse a este esfuerzo de apoyo social.

Asimismo, González Martínez resaltó el trabajo realizado por Adriana González, encargada del Departamento de Servicio Social del plantel, quien dio seguimiento a la organización de la actividad y promovió la participación de los alumnos en esta iniciativa.

“Estamos muy agradecidos con la Fundación Súmate al Amor por abrir estos espacios de participación para nuestros jóvenes. Queremos que nuestros Jaguares se distingan no solamente por sus logros académicos, sino también por su disposición para ayudar y aportar algo positivo a nuestra comunidad”, señaló el directivo. (EDUARDO SERNA).