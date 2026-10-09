UPRA acerca la robótica a estudiantes de primaria en Ramos Arizpe

Con la finalidad de despertar el interés por la innovación tecnológica desde edades tempranas, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) puso en marcha el proyecto “SYNERGOS: Club de Robótica para Educación Primaria”, mediante el cual estudiantes universitarios compartirán sus conocimientos con alumnos de nivel básico a través de actividades prácticas.

La primera jornada se desarrolló en la Escuela Primaria Silvia Magdalena Mohamar Abugaber, donde niñas y niños participaron en talleres de robótica educativa impartidos por jóvenes de la UPRA, quienes tuvieron la oportunidad de transmitir sus conocimientos y fomentar el aprendizaje mediante experiencias relacionadas con la ciencia y la tecnología.

La rectora de la institución, Aleida López Barrón, destacó que este tipo de iniciativas permiten acercar nuevas herramientas educativas a la niñez, al mismo tiempo que fortalecen la preparación profesional y el sentido de responsabilidad social de los universitarios.

“Queremos que las niñas y los niños descubran desde pequeños que la tecnología también puede ser una herramienta para desarrollar su creatividad, resolver problemas y construir nuevas ideas. A través de estos talleres buscamos despertar su curiosidad y motivarlos a explorar el mundo de la robótica”, expresó.

El proyecto surge de una colaboración entre la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe y el Club Rotario de Saltillo, como parte del programa Comunidades de Liderazgo, impulsado por la Secretaría de Educación de Coahuila, cuyo objetivo es promover iniciativas que generen beneficios directos en las comunidades escolares.

López Barrón señaló que la participación de los estudiantes universitarios representa una oportunidad para fortalecer habilidades como el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo, al involucrarse directamente en actividades que contribuyen a la formación de las nuevas generaciones.

“Para nuestros estudiantes también representa una experiencia muy importante, porque no solamente ponen en práctica lo que aprenden en las aulas, sino que comparten sus conocimientos con las nuevas generaciones. Buscamos formar profesionistas comprometidos con su comunidad y capaces de generar cambios positivos”, manifestó. (EDUARDO SERNA)