Gestiona DIF Saltillo más participación de la IP en programas de atención a la salud y apoyo a población vulnerable

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, destacó los buenos resultados obtenidos en este 2025 en programas de salud orientados a menores de escasos recursos y atención a la población vulnerable gracias a la participación de diferentes empresas y establecimientos que se han sumado a esta causa y que han realizado aportaciones en especie, así como diversas promociones y actividades a través de las cuales se recaudan recursos para la ejecución de este tipo de programas.

Dijo que este esquema de colaboración ha sido especialmente valioso para las operaciones quirúrgicas que se realizan en el marco del programa “Latiendo con Amor” a través del cual se ofrecen a menores con cardiopatía la posibilidad de ser sometidos a cirugías de corazón gratuitas y tratamiento integral, así como atención médica mediante equipo especializado para que puedan tener una mejor calidad de vida.

Recordó que la siguiente semana serán operados del corazón un total de seis menores para lo cual se trabajó durante todo un año con las empresas y las organizaciones de la sociedad civil que se sumaron a este programa, e indicó que para el próximo año se tiene el objetivo de fortalecer esta relación con la iniciativa privada a fin de que más menores sean beneficiados en 2027.

“Latiendo con Amor es un programa en el que se trabaja en la recaudación de fondos justamente durante todo el año para que en estas fechas se esté operando a estas niñas y niños de escasos recursos con alguna cardiopatía, realmente estas operaciones son de un muy alto costo y se trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud, se operan en los hospitales del estado, pero el DIF Saltillo hace la recaudación de fondos justamente para la compra de los aparatos que se van a utilizar en estas cirugías”, señaló el director.

“En este año el DIF Saltillo estará operando a seis niños, el año pasado fueron cinco y este es un trabajo en conjunto, cada quien pone su granito de arena entre organizaciones de la sociedad civil y empresas que han realizado donaciones en especie, poniéndonos a disposición de alguna dinámica en sus negocios o establecimientos y ese es el resultado que hemos obtenido de cambiarle la vida literalmente a estos pequeños”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)