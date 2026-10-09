Alista Saltillo operativo vial por Maratón La Moderna

Exhorta Comisaría a la ciudadanía a programar sus traslados y utilizar vías alternas este domingo

Con motivo del Maratón Saltillo La Moderna 2026, que se llevará a cabo este domingo 11 de octubre, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementará un operativo vial y de seguridad para brindar seguridad a corredores, automovilistas y peatones.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que los cierres de vialidades comenzarán a partir de las 4:50 de la mañana, por lo que exhortó a las y los automovilistas a anticipar sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas.

Señaló que en el dispositivo participarán elementos de Tránsito, preventivos de la Policía Municipal, cadetes de la Academia de Policía de Saltillo y voluntarios, quienes estarán distribuidos en más de 400 puntos a lo largo del recorrido.

Garza Félix mencionó que la circulación se restablecerá de manera gradual, conforme avance el último corredor de la competencia.

El Maratón Saltillo La Moderna tendrá como punto de salida y meta Parque Centro, sobre el bulevar Galerías, con un recorrido de 42.195 kilómetros que comprende vialidades del norte, sur y poniente de la ciudad, así como del Centro Histórico.

Entre las principales vialidades por las que pasarán las y los corredores se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez Treviño, José María Rodríguez, Musa de León, Felipe J. Mery, Isidro López Zertuche, Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, además del periférico Luis Echeverría y diversas calles del Centro Histórico.

La Comisaría puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal, el ChatBot de Seguridad 844-893-09-09 y los grupos ciudadanos de WhatsApp para solicitar información y apoyo.

Habrá ajustes en Aquí Vamos Gratis

Por su parte, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que este domingo el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” comenzará sus operaciones a partir de la 1:00 de la tarde.

Víctor de la Rosa Molina, director del IMMUS, explicó que esta medida se debe a que el recorrido del maratón coincide con el trayecto habitual de las rutas, por lo que se busca garantizar la seguridad de quienes participan en la competencia.

El Gobierno Municipal recomendó a las y los usuarios considerar este ajuste en el horario del servicio para organizar sus actividades durante la mañana del domingo. (El Heraldo de Saltillo)