Coahuila blinda con Nuevo León límites estatales

Con voluntad política de los gobernadores Manolo Jiménez Salinas y Samuel García, ambas entidades refuerzan sus estrategias de prevención y vigilancia

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad, mantener el orden y garantizar la tranquilidad de las familias, los gobiernos de Coahuila y Nuevo León llevaron a cabo el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, mediante el cual reforzaron la presencia policial y los patrullajes coordinados en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas limítrofes entre ambas entidades.

“Como parte de nuestra estrategia de seguridad para seguir blindando Coahuila, hoy en equipo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, las Fiscalías y Policías Estatales de Nuevo León y Coahuila implementamos un operativo conjunto en las colindancias de nuestros Estados con el objetivo de seguir minando al máximo a la delincuencia. Muchas gracias a todas las instituciones por su apoyo para mantener a Coahuila seguro, en orden y en paz”, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Este despliegue es resultado de la voluntad política y del trabajo conjunto de los gobernadores de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quienes han impulsado una estrecha coordinación institucional para fortalecer las estrategias de seguridad, prevenir la comisión de delitos y mantener una vigilancia permanente en las zonas fronterizas de ambos estados.

El operativo forma parte de las estrategias acordadas en la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, y cuyo objetivo es consolidar el blindaje de Coahuila mediante acciones de inteligencia, prevención, reacción y coordinación operativa.

En representación de Coahuila, el despliegue fue encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y por parte de Nuevo León, por el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas.

Durante el arranque de las acciones, el fiscal general destacó que este operativo representa un ejemplo de coordinación interestatal, al demostrar que la colaboración entre entidades federativas, respaldada por las instituciones federales, permite fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante los retos en materia de seguridad.

Fernández Montañez señaló que las condiciones de seguridad que se viven en Coahuila y Nuevo León no son producto de la casualidad, sino del trabajo permanente, la planeación estratégica, la voluntad política y la coordinación entre las distintas corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

En este contexto, destacó que Coahuila mantiene indicadores favorables en materia de seguridad, reflejados en las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), particularmente en las encuestas del ENVIPE que coloca a Coahuila como el estado más seguro del país y la ENSU en la que los municipios de Saltillo, Piedras Negras y Torreón se ubican en los primeros lugares nacionales.

Estos indicadores reflejan la percepción favorable de seguridad entre la población de las principales ciudades de Coahuila y constituyen una referencia importante para dar seguimiento a las estrategias de prevención, vigilancia y coordinación institucional.

El fiscal general reiteró que uno de los principales compromisos del Gobierno del Estado es mantener una estrategia de seguridad permanente, sin bajar la guardia, reforzando la presencia de las corporaciones en todas las regiones y fortaleciendo los mecanismos de colaboración con las entidades vecinas.

Asimismo, agradeció el respaldo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, instituciones que participan en las acciones de coordinación con las autoridades estatales y municipales, en concordancia con la estrategia nacional de seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por parte de Coahuila, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez, y el subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores, coordinaron el despliegue de más de mil 500 elementos de las diferentes corporaciones, quienes participaron en las labores de patrullaje, vigilancia y prevención en puntos estratégicos como Saltillo, Arteaga, Candela, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo y Juárez.

Estas acciones permiten fortalecer la presencia institucional en las zonas limítrofes, ampliar la cobertura de vigilancia y mantener una capacidad de respuesta coordinada ante cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la seguridad de las familias.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, reiteró que Coahuila es un estado amigo y aliado en materia de seguridad, y refrendó la disposición de su gobierno para mantener una colaboración estrecha y utilizar las capacidades institucionales necesarias para fortalecer la seguridad en el norte del país.

Destacó la importancia de sumar esfuerzos, compartir información y desarrollar operativos conjuntos que permitan anticiparse a posibles situaciones de riesgo y mantener una vigilancia efectiva en las zonas que comparten ambas entidades.

Con este tipo de operativos, Coahuila y Nuevo León refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad regional, bajo la premisa de que la prevención del delito y la protección de las familias requieren estrategias permanentes, instituciones sólidas y una estrecha colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno.

En el despliegue también participaron el general Jorge González Gálvez, comandante de la VI Zona Militar, así como el comisario general de Fuerza Civil de Nuevo León, Adolfo Flores Pader, además de representantes de las distintas corporaciones de seguridad.

El Gobierno de Coahuila mantiene como una de sus prioridades la seguridad de las familias, mediante el fortalecimiento del Modelo Coahuila, la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales, así como el trabajo conjunto con los estados vecinos para preservar la paz y el orden en la entidad. (El Heraldo de Saltillo)