Monclova tiene un priismo leal y trabajador: Carlos Robles

Entregan reconocimientos a la militancia por la arrolladora victoria del pasado proceso electoral

Monclova y Castaños, Coahuila.- Monclova y Castaños son ejemplo de un priismo leal, combativo y trabajador, porque así es nuestra militancia, afirmó el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, al encabezar encuentros con la estructura priista de ambos municipios, donde se entregaron reconocimientos por los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral.

Este viernes, la dirigencia estatal del tricolor recorrió ambos municipios de la Región Centro para agradecer a las y los militantes su compromiso, esfuerzo y trabajo, que permitieron demostrar que el PRI tiene fuerza, unidad y mucho futuro.

En un ambiente de entusiasmo, entre porras, vivas y muestras de respaldo a las dirigencias locales, las y los priistas refrendaron su compromiso de seguir trabajando en unidad por Coahuila y por el fortalecimiento del partido, con la mirada puesta en los próximos retos electorales.

Durante los encuentros, Carlos Robles destacó que Coahuila se encuentra en buenas condiciones gracias al trabajo que se realiza desde el gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como el mejor gobernador del país por sus resultados en materia de seguridad, empleo, desarrollo y calidad de vida.

Asimismo, reconoció el trabajo de los primeros priistas de ambos municipios, Yésica Sifuentes, en Castaños, y Carlos Villarreal, en Monclova, al señalar que sus resultados contribuyen al desarrollo de sus comunidades y fortalecen la confianza ciudadana.

En Monclova, acompañaron al dirigente estatal Diego Rodríguez, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal (CDE); Gabriel Elizondo, consejero político estatal; las diputadas electas Cristina Amezcua y Esra Cavazos; la diputada local Guadalupe Oyervides; Sergio Sisbeles, delegado del PRI en la Región Centro, así como integrantes del Comité Directivo Estatal.

En su intervención, el senador Gabriel Elizondo Pérez sostuvo que en Coahuila el PRI volverá a ganar.

“Aquí le volvimos a decir que no entra Morena; demostramos en la pasada elección lo que tenemos y en el 2027 volveremos a demostrar nuestra fuerza con Carlos Villarreal”, dijo.

Por su parte, el primer priista de Monclova, Carlos Villarreal, reconoció el trabajo de su partido.

“Tenemos el compromiso firme de que las familias monclovenses tengan un camino marcado hacia adelante, porque a todos nos une un gran tema que es el bienestar de nuestra familia”, dijo.

Hizo un llamado a recordar quién afectó a la región al destruir AHMSA, afectando a miles de familias y empresas.

“Estamos listos para lo que venga, estamos listos para el 2027, estamos listos para que los buenos ejemplos de Manolo Jiménez se sigan reflejando, estamos listos para ganar en el 2027 y no se trata solo de ganar, sino de hacerlos pedazos, de romper el récord de 63 mil votos”, expresó.

Por su parte, Diego Rodríguez sostuvo que Coahuila cuenta con el mejor gobierno y los mejores resultados, lo que demuestra que el PRI sabe gobernar, dar resultados y responder a las necesidades de la ciudadanía.

La dirigencia estatal reconoció también la disposición y el trabajo de la militancia de ambos municipios, que se mantiene organizada y activa, lista para afrontar los desafíos que vienen y seguir construyendo triunfos para el priismo coahuilense. (El Heraldo de Saltillo)