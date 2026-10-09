Impulsará Marimar Arroyo creación de guarderías para apoyar a más menores y sus familias

La diputada electa del Distrito 14 con cabecera en Saltillo, Coahuila; Marimar Arroyo Peart, dijo que entre las principales acciones legislativas que llevará a cabo una vez que forme parte del Congreso del Estado, está la de impulsar la creación de mayor número de guarderías en esta capital para apoyar a los menores hijos de madres trabajadoras, a fin de que no tengan que pasar solos en casa la mayor parte del día y sin nadie que esté a cargo de ellos, lo cual representa una forma de abandono, según manifestó.

Indicó que durante sus recorridos por los sectores que conforman el Distrito 14, ha visto de cerca la problemática que enfrentan estos menores al no tener contacto con sus padres ni interactuar con otros pequeños de su edad, por lo que es urgente impulsar el establecimiento de mayor número de estos espacios para ayudar al desarrollo y socialización de estos pequeños y facilitar la inserción laboral de sus padres.

“Yo creo que legislar en favor de las niñas y niños ha sido la bandera que nos ha motivado y llevado a buscar más oportunidades para apoyar a las infancias y a las mujeres, en especial a las madres solteras, muchas veces las mujeres quieren salir adelante pero tienen algún impedimento por el tema de que tienen cuidar a sus hijos, entonces vamos a legislar para impulsar la creación de más guarderías o espacios en los que sus pequeños estén bien atendidos y puedan socializar mientras ellas realizan sus actividades”

Recordó que muchas de sus propuestas surgen del contacto con la ciudadanía que ha tenido a lo largo de más de diez años en los que se ha percatado de la situación de abandono en que se encuentran muchas niñas y niños al quedarse solos en sus hogares para que los padres puedan acudir a sus trabajos.

“Tenemos que dar una mejor atención a estos niños, que no tengan que pasar tanto tiempo solos o en el encierro porque sus padres tienen que salir a trabajar entonces tenemos que ver la manera de ayudar a toda la familia y retomar el tema de las guarderías, la verdad es que los temas que protegen a las infancias son de prioridad, la verdad es que si los niños están bien, toda la comunidad está bien, es una de nuestras principales banderas”, puntualizó Arroyo Peart. (ÁNGEL AGUILAR)