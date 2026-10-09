Fortalece IEEA alianza con organismos empresariales para que más trabajadores concluyan su primaria o secundaria

El director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos en Coahuila (IEEA), Jaime Bueno Zertuche dio a conocer que esa institución trabaja en el establecimiento de convenios con diferentes organismos empresariales para lograr que las y los trabajadores que prestan sus servicios en diferentes sectores de la industria y por alguna causa no han logrado terminar su primaria o secundaria puedan lograrlo, favoreciendo así a su desarrollo personal.

Aseguró que existe un gran interés de estos organismos por conjuntar esfuerzos con el instituto a fin de apoyar a estos trabajadores y contribuir al abatimiento del rezago educativo que prevalece entre algunas personas mayores de 15 años que habitan en diferentes municipios del estado.

“Hemos firmado convenios con CANACINTRA, con CANACO, estamos por firmarlo también con otras cámaras en el estado para sumarnos a este gran esfuerzo que lidera el gobernador para llegar a todos los coahuilenses mayores de 15 años que no tienen su primaria o secundaria, seguiremos buscando los diferentes convenios que nos permitan llegar a estos coahuilenses y puedan cumplir con ese propósito”, señaló el funcionario.

“Con estas alianzas, esperamos seguir cumpliendo con nuestra meta para este año, consolidarnos en los primeros lugares del Modelo de Evaluación y Desempeño del INEA y seguir creciendo como uno de los tres estados con menor rezago educativo en el país”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)