Invita MUDE a pasar una noche de Halloween diferente este 30 de octubre en su “Noche de Linternas”

El Museo del Desierto informó que el próximo viernes 30 de octubre tendrá lugar nuevamente en esa institución la exitosa actividad conocida como “Noche de Linternas”, cuyos recorridos iniciarán a partir de las 6:00 de la tarde, y en la cual, quienes así lo deseen, podrán participar con sus disfraces para hacer este evento mucho más divertido.

Se informó que los boletos para esta edición de Halloween de la Noche de Linternas ya están a la venta de martes a domingo en horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde hasta agotar existencias, siendo el costo del boleto por persona de solamente 165 pesos, mientras que los menores de 0 a 2 años podrán ingresar de manera gratuita.

La institución dio a conocer que para asistir es necesario, una vez adquirido el boleto, registrar el horario en que se realizará el recorrido, que podrá ser entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la noche, siendo la duración de cada recorrido de una hora 20 minutos aproximadamente.

Cabe mencionar que en cada recorrido el cupo estará limitado a 25 personas por grupo.

Como se ha dado a conocer, en esta actividad los asistentes tienen la oportunidad de recorrer el museo de una manera diferente y divertida, iluminando su camino por los pabellones totalmente a oscuras utilizando lámparas, y acompañados por guías integrantes del equipo de Servicios Educativos.

La institución museográfica informó que estos recorridos han sido de gran éxito, y se espera que en esta nueva edición nuevamente se tenga una buena respuesta del público saltillense, que tendrá la oportunidad de disfrutar en familia de esta experiencia. (ÁNGEL AGUILAR)