Carrie: Así ha evolucionado la novela de Stephen King

Monterrey, NL.- Con una nueva serie en Prime Video, la novela ‘Carrie’ de Stephen King registra más de medio siglo de adaptaciones audiovisuales.

Carrie

1976

Esta es la versión que lo cambió todo. La cinta se estrenó en Estados Unidos el 3 de noviembre de 1976 bajo la dirección de Brian De Palma, con la participación de Sissy Spacek como Carrie White, además de actores como John Travolta y Piper Laurie.

Además de haber sido el gran lanzamiento del personaje, la película recibió dos nominaciones al Óscar: Sissy Spacek fue nominada a Mejor Actriz y Piper Laurie a Mejor Actriz de Reparto.

También fue esta versión la que estableció visualmente a Carrie para buena parte del público y convirtió a Sissy Spacek en la imagen más asociada al personaje.

Carrie: The Musical

1988

La historia de Carrie White también llegó a los escenarios con Carrie: The Musical, una adaptación de la novela de Stephen King que debutó en Inglaterra en febrero de 1988 antes de llegar a Broadway en mayo de ese año.

La producción contó con Linzi Hateley como Carrie y Betty Buckley como su madre, Margaret White.

Sin embargo, su paso por Broadway fue breve: cerró después de 16 funciones previas y solo cinco presentaciones oficiales. En 2012, el musical regresó con una versión revisada que puso mayor énfasis en el acoso escolar y el aislamiento social.

Carrie 2: The Rage

1988

La historia de Carrie White también llegó a los escenarios con Carrie: The Musical, una adaptación de la novela de Stephen King que debutó en Inglaterra en febrero de 1988 antes de llegar a Broadway en mayo de ese año.

La producción contó con Linzi Hateley como Carrie y Betty Buckley como su madre, Margaret White.

Sin embargo, su paso por Broadway fue breve: cerró después de 16 funciones previas y solo cinco presentaciones oficiales. En 2012, el musical regresó con una versión revisada que puso mayor énfasis en el acoso escolar y el aislamiento social.

Carrie 2: The Rage

1999

Después del musical, la historia continuó con una secuela dirigida por Katt Shea y protagonizada por Emily Bergl como Rachel Lang, una adolescente marginada que también posee poderes telequinéticos.

La película retoma elementos de la historia original, pero presenta a una protagonista diferente y un nuevo conflicto relacionado con el acoso escolar.

Amy Irving volvió a interpretar a Sue Snell, uno de los vínculos más directos con la película de 1976.

Carrie

2002

Dirigida por David Carson y protagonizada por Angela Bettis, esta adaptación televisiva le permitió a Carrie regresar a la pantalla. Contó con Patricia Clarkson como Margaret White, la madre de Carrie.

A diferencia de la película de 1976, esta versión tuvo un cambio en el desenlace de la historia: Carrie sobrevive a los acontecimientos del baile de graduación gracias a la ayuda de Sue Snell. El cambio abría la posibilidad de continuar la historia en una serie de televisión, un proyecto que finalmente no se concretó.

Carrie

2013

Once años después, Carrie regresó al cine bajo la dirección de Kimberly Peirce, con Chloe Grace Moretz en el papel de Carrie White y Julianne Moore como su madre, Margaret White.

La cinta retomó la novela de Stephen King para presentar nuevamente la historia de una adolescente que sufre acoso escolar y descubre que posee poderes telequinéticos.

El reparto incluyó a Gabriella Wilde como Sue Snell, Ansel Elgort como Tommy Ross y Portia Doubleday como Chris Hargensen.

Esta versión actualizó la historia para una nueva generación, con una mayor presencia del entorno escolar y del acoso entre adolescentes.

Carrie

2026

La historia de Carrie White regresa a la pantalla con una serie de ocho episodios desarrollada por Mike Flanagan y estrenada en Prime Video el 7 de octubre.

La producción está protagonizada por Summer H. Howell, acompañada por Samantha Sloyan como Margaret White y Siena Agudong como Sue Snell.

A diferencia de las versiones anteriores, esta adaptación incorpora problemáticas actuales como el acoso escolar amplificado por las redes sociales y la exposición pública de los adolescentes.

La trama sigue a Carrie mientras intenta adaptarse a la preparatoria tras la muerte de su padre, al mismo tiempo que descubre sus poderes telequinéticos. Stephen King participa como productor ejecutivo de la serie.

Después de 50 años, la novela de Stephen King continúa encontrando nuevas formas de llegar al público. Desde la película de 1976 hasta sus adaptaciones posteriores, la historia de Carrie White mantiene su lugar en el cine de terror, con distintas interpretaciones de sus personajes y conflictos. (AGENCIA REFORMA)