Desmiente AHMSA a supuesto comprador

Monclova, México.- El síndico de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) negó este viernes cualquier comunicación, negociación o acuerdo con CIESA para organizar el pago de derechos laborales a más de 13 mil trabajadores y extrabajadores.

El desmentido fue emitido después de que una publicación atribuida a José Arturo Domínguez Arteaga, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), afirmó que existía coordinación con el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez.

“El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez manifiesta que no ha sostenido comunicación, negociación, coordinación ni acuerdo alguno con CIESA respecto de los hechos señalados”, indicó la Sindicatura.

“En consecuencia, desmiente categóricamente la afirmación relativa a la existencia de una supuesta coordinación entre ambas partes, así como cualquier participación de la Sindicatura en las actividades de revisión documental y organización de pagos mencionadas en dicha publicación”, añadió.

La noche del jueves, desde una cuenta creada recientemente en redes sociales, se difundió un comunicado atribuido a Domínguez Arteaga.

En la publicación, el empresario reiteró su intención de adquirir AHMSA por mil 400 millones de dólares y aseguró que presentaría, a más tardar el próximo martes, la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares.

También afirmó que CIESA estaba en coordinación con Aguilera Gómez para preparar los pagos pendientes a trabajadores y extrabajadores de AHMSA y Minosa.

La Sindicatura negó esa versión y pidió a los interesados atender únicamente la información generada dentro del proceso judicial.

También recordó que la venta se tramita ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, bajo los expedientes 19/2023, correspondiente a AHMSA, y 77/2022, de Minosa.

Domínguez Arteaga solicitó el miércoles una prórroga de 90 días para revisar los activos, equipos y documentos de la siderúrgica.

Sin embargo, la jueza Ruth Haggi Huerta García rechazó la petición el jueves al considerar que representaba una “falta de seriedad” en el procedimiento de venta.

El próximo martes 13 de octubre vencerá el plazo para que CIESA o alguno de los demás interesados presente ante el juzgado la garantía de seriedad requerida para continuar en el proceso de compra. (AGENCIA REFORMA)