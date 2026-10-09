Entregan al papa León XIV libro sobre desaparecidos 

Ciudad de México.- El papa León XIV recibió en la Santa Sede un libro de más de 200 páginas con rostros, nombres e historias de personas desaparecidas en México.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, entregó al Pontífice el ejemplar “Un nombre, mil voces”, que reúne testimonios y memorias de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

En X, la CEM informó sobre la entrega del libro, que busca mantener presentes a las víctimas de desaparición y a quienes no han dejado de buscarlas.

“En sus páginas, el papa encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar”, señaló.

La Iglesia católica en México, junto con la iniciativa Diálogo Nacional por la Paz, agradeció a las familias y colectivos que participaron en la elaboración de la publicación. (AGENCIA REFORMA)