Zoe Dánae Vázquez Ortiz
Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 13 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Iker Alejandro Ramos Arizmendi
Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 15 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Fernando Estrada Rodríguez
Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 61 años
Traslado el viernes para su velación e inhumación al Ejido Boca Del Refugio, Galeana, N.L
Leobani Saucedo Orozco
Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 50 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Gloria Zepeda Ramírez
Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 89 años
Velación de Cenizas domingo 11/10/2026 en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez domingo 11/10/2026 a las 18:00 hrs
Francisco Javier Izquierdo Reyna
Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 69 años
Velación en capilla Oratorio Sur A
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en San Martin de Porres a las 12:30 hrs
Traslado este sábado para su Inhumación al Ejido Agua Nueva, Coahuila
Irma Yaneth Espinoza Alvarado
Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 40 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
Pedro Mariano De Jesús Sánchez Ramírez
Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 40 años
Velación en la capilla Ramos 1
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coahuila
Misa en la Iglesia San Juan de Los Lagos a las 13:00 hrs
Inhumación este sábado en un panteón de la localidad
Luis Gerardo Alvarado Alvarado
Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 51 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Rebeca Alicia Morales Reyes
Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Felisa Bernal Esquivel
Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 72 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo