Zoe Dánae Vázquez Ortiz

Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 13 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Iker Alejandro Ramos Arizmendi

Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 15 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación el viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Fernando Estrada Rodríguez

Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 61 años

Traslado el viernes para su velación e inhumación al Ejido Boca Del Refugio, Galeana, N.L

Leobani Saucedo Orozco

Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 50 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Gloria Zepeda Ramírez

Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 89 años

Velación de Cenizas domingo 11/10/2026 en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez domingo 11/10/2026 a las 18:00 hrs

Francisco Javier Izquierdo Reyna

Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 69 años

Velación en capilla Oratorio Sur A

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en San Martin de Porres a las 12:30 hrs

Traslado este sábado para su Inhumación al Ejido Agua Nueva, Coahuila

Irma Yaneth Espinoza Alvarado

Falleció el 08 de octubre del 2026 a la edad de 40 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

Pedro Mariano De Jesús Sánchez Ramírez

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 40 años

Velación en la capilla Ramos 1

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coahuila

Misa en la Iglesia San Juan de Los Lagos a las 13:00 hrs

Inhumación este sábado en un panteón de la localidad

Luis Gerardo Alvarado Alvarado

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 51 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Rebeca Alicia Morales Reyes

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Felisa Bernal Esquivel

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 72 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo