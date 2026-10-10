Gana Verstappen Sprint de Singapur; abandonan 9 monoplazas

Ciudad de México.- Max Verstappen aprovechó las condiciones que dejó la lluvia para encaminarse a la bandera de cuadros en la Sprint Race del GP de Singapur.

El neerlandés volvió a aprovechar las condiciones que dejó la lluvia para encaminarse a la bandera de cuadros en la Sprint Race una vez que retomó el liderazgo del pelotón por el incidente de George Russell.

Para el 4 veces campeón de la Fórmula Uno era primordial mantener con vida los neumáticos intermedios para pista mojada y alejarse de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que completaron el top 3.

De los 22 bólidos en la parrilla, solo 13 completaron las 20 vueltas. El último en dejar la carrera corta fue el Oscar Piastri, de McLaren, al recibir un ligero golpe de parte de su compañero de equipo Lando Norris.

En el último giro y ante la rápida degradación de las llantas de Leclerc, el vigente campeón de la Máxima Categoría fue al ataque del australiano, pero antes de emparejarlo lo tocó y ambos se giraron.

Norris rescató un punto que de nada le sirvió, ya que perdió el quinto puesto del Campeonato de Pilotos con Verstappen, que ahora tiene 196 puntos.

Kimi Antonelli fue el que más se benefició de esa batalla porque subió dos lugares de golpe en la Sprint y se mantiene al frente de la clasificación con 325 unidades.

A partir de la segunda vuelta, 5 bólidos abandonaron. Russell fue el primero al perder el control del Mercedes tras tocar una línea de pintura que lo mando directo al muro.

El británico ya había hecho lo más difícil al quitarle el primer puesto a Verstappen cuando apagaron las luces del semáforo y tenía a su favor la visibilidad en medio del asfalto mojado.

Aston Martin de Lance Stroll y el Cadillac de Sergio Pérez también se despidieron de la competencia después de un duelo rueda a rueda en el que se tocaron y ambos dañaron sus monoplazas.

Isack Hadjar se unió con una falla en la unidad de potencia en el Red Bull, mientras que los otros bólidos que abandonaron fueron Franco Colapinto, de Alpine, el otro Cadillac de Valtteri Bottas, el Audi de Gabriel Bortoleto y el Williams de Alex Albon. (Agencia Reforma)