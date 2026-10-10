Vuelcan dos tráileres en vías a Saltillo

En dos hechos casi simultáneos, dos unidades de carga pesada perdieron el control y volcaron en las vías a Saltillo, en Santa Catarina y García.

La primera volcadura de un tráiler de paquetería provocó la movilización de los cuerpos de rescate y policías durante la noche del viernes, en la Autopista a Saltillo, en Santa Catarina.

Protección Civil del Estado informó que el accidente fue reportado este viernes a las 23:14 horas en el kilómetro 80 de la autopista, en dirección a Monterrey.

Al lugar acudieron rescatistas y policías de Fuerza Civil, quienes valoraron al operador del tractocamión International, con placas 72-AE-8M.

Las autoridades confirmaron que no presentaba lesiones de consideración.

El conductor informó que permanecería en el sitio en espera de la valoración médica de su aseguradora.

Protección Civil informó que no se detectaron riesgos adicionales en el lugar, ya que la pesada unidad quedó sobre el acotamiento, provocando un leve congestionamiento en la vialidad.

Según trascendió, el accidente se debió, presuntamente a una posible dormitada del conductor.

Elementos de Fuerza Civil se hicieron cargo de las investigaciones del percance.

Momentos después, un tráiler salió de la cinta asfáltica de la Carretera Libre a Saltillo, donde el chofer resultó con golpes leves, en García.

El accidente fue reportado este viernes a las 23:15 horas, en el kilómetro 53 de la mencionada vía federal rumbo al poniente, a la altura de Terralta.

A ese punto se trasladaron elementos de Protección Civil Municipal y Estatal para brindar los primeros auxilios al chofer y eliminar los riesgos.

La unidad de carga quedó volcada de lado derecho al salir de la Carretera Libre a Saltillo, por lo que no obstruía la circulación.

Autoridades de Guardia Nacional División Carreteras se harían cargo del accidente. (AGENCIA REFORMA)