Paquete Económico 2027 plantea crecimiento ambicioso en medio de incertidumbre

El Paquete Económico 2027 contempla una mayor orientación de recursos hacia programas sociales, educación, salud e infraestructura; sin embargo, también presenta desafíos relacionados con el crecimiento económico, la recaudación fiscal y la estabilidad de las finanzas públicas, señaló el presidente del Colegio de Economistas de Coahuila, Alberto Damián Flores Araujo, quien consideró necesario mantener una postura de cautela ante las condiciones económicas nacionales e internacionales.

El especialista explicó mediante la conferencia magistral “Comentarios al Paquete Económico 2027” durante la Primera Jornada Académica de Economía Agrícola y Agronegocios 2026 celebrada en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), que la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre contempla una estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Aunque calificó el planteamiento presupuestal como conservador, advirtió que las expectativas de crecimiento podrían enfrentar dificultades derivadas de las tensiones geopolíticas, las variaciones en los precios del petróleo, la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio.

“Es un paquete conservador, pero también ambicioso en cuanto al crecimiento económico que se está proyectando. Tenemos que considerar que existen factores internacionales que pueden modificar las expectativas y afectar directamente las finanzas públicas, así como la economía de las familias mexicanas”, expresó Flores Araujo.

Uno de los principales aspectos señalados por el economista es la concentración del gasto público en programas sociales, particularmente las pensiones para adultos mayores.

Reconoció la importancia de estos apoyos, aunque destacó que deben acompañarse de inversiones en infraestructura productiva y políticas que impulsen la generación de empleos formales, especialmente ante el envejecimiento de la población y los desafíos que representa garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones durante los próximos años.

En cuanto a Coahuila, Flores Araujo identificó perspectivas favorables en la asignación de recursos para educación e infraestructura, particularmente en instituciones como la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y proyectos ferroviarios que buscan fortalecer la conectividad y competitividad regional.

No obstante, consideró indispensable ampliar la inversión en modernización carretera, así como atender los problemas de informalidad laboral y la incertidumbre que enfrenta el sector industrial ante los movimientos de empresas y la pérdida de fuentes de empleo.

“Es importante apostar por políticas públicas que fomenten el empleo de calidad y la formalidad laboral. Los programas sociales son necesarios, pero también debemos invertir en capital humano, capacitación e infraestructura que genere rentabilidad, porque eso permitirá fortalecer la economía y mejorar la recaudación tributaria”, puntualizó el presidente del Colegio de Economistas de Coahuila.

La jornada estuvo dirigida a estudiantes, docentes y público en general, con especial atención a las repercusiones que tendrá la política económica federal en el campo mexicano, el sector agropecuario y las finanzas públicas del país. (EDUARDO SERNA).