Resulta familia herida en choque en la carretera a Saltillo

Un padre y sus dos hijos menores de edad resultaron lesionados al estrellar la camioneta en la que viajaban fuera de la carretera a Saltillo, en Santa Catarina.

Aparentemente, el conductor perdió el control de la camioneta Toyota Rav4 y la impactó en una zanja que está en el acotamiento.

Por el percance un niño de 8 años sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado en estado grave junto con su hermano y su padre al Hospital de Zona.

El accidente fue reportado a las 8:40 horas de este sábado en la Carretera a Saltillo a la altura del Camino al Jonuco, a donde se movilizaron paramédicos de Protección Civil de Santa Catarina, de la Cruz Roja, y de Protección Civil del Estado.

Los socorristas ubicaron a la familia herida, entre ellos el menor de 8 años, quien fue reportado como delicado. (AGENCIA REFORMA)