Ordena Protección Civil resguardo en 4 estados por «Simón»

Ciudad de México.- El Gobierno de México ordenó la suspensión temporal de la movilidad y el cese de actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado en municipios costeros y vulnerables de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, ante el avance y la alta peligrosidad del huracán «Simón», que se mantiene en categoría 4 de la escala Saffir-Simpson.

Acompañada por mandos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, emitió un mensaje urgente para alertar a la población sobre el inminente impacto del ciclón.

«Ante el paso del huracán Simón categoría 4 y con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de la población, el Gobierno de México (…), a través del puesto de comando en la base naval de Puerto Vallarta, Jalisco, en coordinación y con el respaldo de los gobernadores de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, se ha determinado implementar medidas extraordinarias de prevención, entre ellas la suspensión temporal de la movilidad en actividades no esenciales», declaró Velázquez Alzúa.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09:30 horas Simón registraba vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de hasta 295 km/h y un desplazamiento hacia el norte a 6 km/h. El meteoro se localiza a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, previéndose su choque con tierra durante la mañana del domingo entre La Huerta y Tomatlán, Jalisco.

Velázquez Alzúa enfatizó las disposiciones obligatorias que debe seguir la ciudadanía de manera inmediata para evitar fatalidades.

«Hacemos un llamado urgente a la población para atender las siguientes disposiciones: permanecer en sus viviendas y evitar salir a partir de las 4 de la tarde, siempre que sus viviendas se encuentren en lugares seguros. Evacuar preventivamente y trasladarse a los refugios temporales habilitados antes de las 4 de la tarde en caso de habitar en zonas de alto riesgo, susceptibles de inundaciones, deslaves o en viviendas que no garanticen las condiciones de seguridad», apuntó.

La medida de resguardo aplica para los municipios jaliscienses de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende; los colimenses de Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala; las demarcaciones michoacanas de Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas; así como Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla en Nayarit. (AGENCIA REFORMA)