Ma. Del Refugio Guerrero López
Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 87 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 14:30 hrs
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Del Socorro Berlanga Fuentes
Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 94 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 14:00 hrs
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
Nora Martínez De León
Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 68 años
Velación en capilla Resignación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo