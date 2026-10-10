sábado, octubre 10, 2026
Inicio OBITUARIO OBITUARIO

OBITUARIO

Por
El Heraldo de Saltillo
-

Ma. Del Refugio Guerrero López

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 87 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 14:30 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

María Del Socorro Berlanga Fuentes

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 94 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 14:00 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

 

Nora Martínez De León

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 68 años

Velación en capilla Resignación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS