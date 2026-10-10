Ma. Del Refugio Guerrero López

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 87 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Misa en la Iglesia Espíritu Santo a las 14:30 hrs

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Del Socorro Berlanga Fuentes

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 94 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 14:00 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

Nora Martínez De León

Falleció el 09 de octubre del 2026 a la edad de 68 años

Velación en capilla Resignación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo