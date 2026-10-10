Suma Sinaloa 36 homicidios en tres días de violencia

Ciudad de México.- Sinaloa registró un repunte de homicidios dolosos durante los últimos tres días, con 36 víctimas entre el 7 y el 9 de octubre, en medio de ataques armados, hallazgos de cuerpos con huellas de violencia y dos enfrentamientos en el penal de Mazatlán que dejaron 12 muertos, entre ellos un niño de dos años.

De acuerdo con los reportes diarios del Gabinete de Seguridad federal, la entidad acumuló 61 víctimas de homicidio doloso en los primeros nueve días de octubre, con un promedio de casi siete asesinatos diarios.

La escalada comenzó el miércoles 7, con ocho víctimas; se agravó el jueves 8, cuando fueron contabilizadas 18, y continuó el viernes 9, con otros 10 homicidios.

El registro del jueves representó el mayor número de víctimas en una sola jornada durante el periodo analizado y colocó a Sinaloa como la entidad más violenta del País ese día, al concentrar 18 de los 53 homicidios reportados a nivel nacional.

El incremento contrastó con los primeros cinco días del mes, cuando los registros federales oscilaron entre dos y cuatro víctimas diarias, antes de elevarse a siete el 6 de octubre.

El episodio más grave ocurrió el jueves 8 en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, donde un enfrentamiento entre internos de los módulos 4 y 5 derivó en detonaciones de armas de fuego y dejó nueve reclusos asesinados, además de un menor de dos años que se encontraba de visita familiar.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó también 16 internos lesionados y el despliegue de fuerzas estatales y federales para recuperar el control del inmueble.

Pese a esa intervención, el viernes 9 se registró una nueva riña en el mismo centro penitenciario, con saldo de otros dos reclusos muertos, lo que elevó a 12 las víctimas mortales en menos de 24 horas.

La violencia se extendió a las afueras del penal.

El jueves 8, un grupo armado atacó a varias personas en un autolavado de la colonia Ricardo Flores Magón, en Mazatlán, donde fueron asesinados tres hombres, uno de los cuales falleció posteriormente en un hospital.

En Culiacán, ese mismo día, fueron localizados dos cuerpos acompañados de mensajes: uno envuelto en plástico detrás de una estación de bomberos en el primer cuadro de la ciudad y otro con las manos atadas en la colonia Emiliano Zapata.

También fue localizado sin vida un trabajador del área de servicios generales del Hospital Pediátrico de Culiacán, identificado como Miguel Ángel, de 50 años, quien presentaba impactos de arma de fuego.

Un día antes, el miércoles 7, la violencia alcanzó nuevamente a Mazatlán, donde una pareja fue asesinada a balazos cuando salía de unos departamentos en la colonia Flores Magón.

En otro hecho, una mujer fue encontrada asesinada en un puente del sector turístico de La Marina, con huellas de violencia y las manos, pies y ojos cubiertos con cinta adhesiva.

Los reportes locales documentaron además dos feminicidios durante esa jornada, aunque el Gabinete de Seguridad federal contabilizó ocho víctimas de homicidio doloso, diferencia relacionada con los criterios de clasificación y los cortes de información.

El Gobierno federal mantiene un despliegue de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, así como los operativos de seguridad en zonas urbanas y centros penitenciarios. (AGENCIA REFORMA)