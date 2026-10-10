Presenta Rubén Moreira “Asuntos de fe” y “La tragedia institucional”, dos obras sobre la historia, la violencia y el presente de México

El legislador del PRI reflexionó sobre los cambios que ha vivido el país, la crisis de seguridad que enfrentó Coahuila y la responsabilidad del Estado de evitar que las personas sigan perdiendo la vida por la violencia

Ciudad de México.- En un encuentro que reunió a legisladores, políticos, exgobernadores, empresarios, periodistas, estudiantes, amigos y familiares del autor, el diputado federal Rubén Moreira Valdez, presentó sus libros Asuntos de fe y La tragedia institucional, dos obras que abordan, desde distintas perspectivas, la fe, la historia, la política, la violencia y los cambios que ha experimentado México.

Ante un auditorio lleno, Moreira Valdez compartió las motivaciones personales que dieron origen a ambos libros y expresó su preocupación por la transformación del país. Recordó la tranquilidad con la que durante su juventud podía recorrer las carreteras mexicanas y contrastó aquellas experiencias con la realidad que hoy enfrentan los ciudadanos.

El legislador del PRI evocó particularmente la crisis de violencia que vivieron Coahuila y Saltillo durante 2011 y 2012, cuando la actividad criminal de Los Zetas golpeó severamente a la población. Al recordar aquellos años, destacó la importancia de las decisiones que se tomaron para enfrentar al crimen organizado y señaló que una parte de esa experiencia está documentada en sus textos.

El exgobernador coahuilense sostuvo que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de impedir que la violencia siga cobrando vidas. Al recuperar el pensamiento del teólogo Ignacio Ellacuría, planteó que la responsabilidad no corresponde únicamente a quienes cometen los homicidios, sino también a quienes incitan a matar y a quienes permiten que la violencia continúe.

Al hablar de “Asuntos de fe. Breviario de santos, teólogos y reformistas”, Moreira explicó que la obra reúne textos sobre teología, historia de la Iglesia y personajes que defendieron sus convicciones frente al poder. Entre ellos mencionó a Ignacio Ellacuría, Dietrich Bonhoeffer y monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuyas historias permiten reflexionar sobre la fe, el compromiso moral y la defensa de la vida.

Moreira Valdez también compartió pasajes de su historia familiar y de sus raíces, así como su interés por rescatar personajes y episodios históricos que contribuyen a comprender la riqueza cultural de México. Explicó que el libro está dedicado a cinco personas de fe que marcaron su vida y que reúne reflexiones sobre las convicciones religiosas y su relación con la sociedad.

Sobre “La tragedia institucional. Una bitácora política”, el congresista señaló que la publicación reúne artículos en los que analiza los acontecimientos nacionales, la seguridad pública, la historia, la cultura y la situación de las instituciones democráticas.

La obra incluye reflexiones sobre la violencia y la seguridad, aborda episodios históricos y culturales frente a la narrativa del poder, y examina la situación del Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo, además de la corrupción en la estructura gubernamental.

Como parte de su intervención, también destacó el valor de construir un país con ideas, donde sea posible dejar atrás las confrontaciones y abrir espacios para todas y todos.

Durante la presentación, Rubén Aguilar Valenzuela destacó que La tragedia institucional es resultado del trabajo constante de investigación y reflexión de Moreira Valdez, quien analiza la realidad nacional desde su posición como coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y mediante sus artículos periodísticos y participaciones en radio, televisión y redes sociales.

Por su parte, el escritor y editor Rafael Pérez Gay reconoció a Moreira Valdez como un político serio y culto, que sigue los acontecimientos nacionales y forma parte de la oposición en México. Retomó la reflexión de Albert Camus sobre el periodismo como el oficio de ser “historiador sobre la marcha, cuya principal preocupación es decir la verdad”, y consideró que sus libros representan ese compromiso ante la situación de las instituciones mexicanas.

Con la presentación de ambas publicaciones, Rubén Moreira Valdez compartió con los asistentes una mirada personal e histórica sobre los temas que han marcado su trayectoria y una reflexión. (El Heraldo de Saltillo)