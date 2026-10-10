En 2027 el PRI va con todo: Javier Díaz

Los grandes resultados de Manolo Jiménez son la fortaleza del PRI

El Primer Priísta de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que el tricolor está listo para triunfar en todos los municipios del estado en 2027, con unidad, trabajo cercano a la ciudadanía y los buenos resultados de los gobiernos priístas.

Durante el Consejo Político Municipal de Saltillo, Díaz González destacó que el trabajo del Primer Priísta de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha permitido consolidar a Coahuila como el estado más seguro del país y a Saltillo como la capital más segura de México.

“Nosotros escuchamos, nos comprometemos y resolvemos. Los gobiernos del PRI trabajamos todos los días para llevar beneficios a nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Saltillo; aquí le entramos con todo a la chamba”, expresó Javier Díaz González.

El Primer Priísta de Saltillo enfatizó que, por ello, al igual que en la elección de Gobernador, alcaldías y Congreso local, la oposición se topará con pared en 2027.

“Con la fortaleza de Manolo Jiménez, el PRI va con todo y vamos a triunfar en todos los municipios el próximo año” aseguró.

Durante el encuentro, en el que se celebró el triunfo electoral obtenido en los 16 distritos locales de Coahuila, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, agradeció a la militancia por el trabajo realizado durante la pasada campaña.

“Regresar, vernos las caras y darles las gracias por ese gran trabajo que realizaron en la pasada campaña electoral. Fue el triunfo de la militancia, el triunfo de todos”, manifestó el dirigente estatal.

En representación de las y los diputados electos, Luz Elena Morales Núñez entregó un reconocimiento a la militancia priísta de Saltillo por su participación en el pasado proceso electoral, en el que se logró el triunfo en los 16 distritos electorales.

“Juntos y en equipo con la ciudadanía ganamos el carro completo. Muchas felicidades a todas y a todos”, expresó Morales Núñez.

Por su parte, el senador Gabriel Elizondo Pérez destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto entre los diferentes sectores y organizaciones del partido.

“Tenemos un gran reto: seguir demostrando que somos el mejor PRI de México. Aquí tenemos a la gran familia priísta. Sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestra gente”, señaló.

Al clausurar los trabajos, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, destacó la importancia de mantener la unidad y el compromiso de la militancia, así como continuar trabajando por Saltillo y Coahuila.

“Aquí nuestros gobernantes le entran con todo al tema de seguridad. Nosotros estamos listos para defender a Saltillo y a Coahuila. Por Saltillo, por Coahuila y por México, sigamos trabajando con unidad y compromiso”, expresó.

Gracias a ello, resaltó, el PRI ganó en proporción de 2 a 1 en las elecciones de junio pasado, y resaltó que en 2027 el triunfo del tricolor será contundente.

En el Consejo Político Municipal estuvieron presentes, Eduardo Medrano Aguirre, presidente del PRI Saltillo, y María del Mar Arroyo Peart, secretaria general del Comité Municipal, así como expresidentes del Comité Directivo Estatal; exalcaldes, consejeros, integrantes de sectores y organizaciones, representantes populares y liderazgos territoriales. (El Heraldo de Saltillo)