Suspende Municipio a 2 bares en operativo

El Gobierno Municipal de Saltillo, mediante un operativo coordinado entre sus instituciones, llevó a cabo una revisión en bares y cantinas que concluyó con la suspensión de actividades de 2 bares.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en este operativo participaron elementos de la institución a su cargo, como la Policía Municipal y el Grupo de Reacción Sureste, en coordinación con las direcciones de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

Durante el recorrido se visitaron distintos bares y, por parte de Protección Civil, se determinó la suspensión del bar Gin & Joe, al norte de la ciudad, por distintas inconsistencias en las medidas de protección y documentación.

Además, por parte de la Dirección de Alcoholes, se llevó a cabo la suspensión de actividades del bar Sayulita, luego de una agresión con una botella a una persona en el interior.

El bar Brujas, en la Zona Centro, recibió una notificación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, cuyos requerimientos deberá subsanar.

Garza Félix dijo que el operativo es permanente y que se seguirán visitando bares y cantinas de los distintos sectores de la ciudad.

“En Saltillo se trabaja de manera integral y esto incluye los distintos centros de esparcimiento, a fin de que cuenten con las condiciones de seguridad necesarias para la asistencia de la ciudadanía”, señaló.

“Además de los operativos al interior de los bares, hay un dispositivo permanente de seguridad por parte de Policía Municipal, Grupo de Reacción Sureste y Tránsito enfocado en lugares como la Zona Centro y el norte de Saltillo, donde además hay presencia de binomios caninos para estar al pendiente de cualquier situación que pudiera suscitarse”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)