Instala municipio contenedores de basura

Intensifica “Aquí Andamos” acciones de limpieza, rescate de afluentes y mantenimiento del alumbrado en Saltillo

Con acciones enfocadas en mantener una ciudad limpia, ordenada y segura, el alcalde Javier Díaz González impulsa la instalación de botes de basura en el Centro Histórico, así como trabajos de limpieza profunda en afluentes naturales y de mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público en distintos sectores de Saltillo.

El Gobierno Municipal continúa con la instalación de botes de basura sobre las aceras de la Zona Centro, como en las banquetas norte y sur de la calle Juan Aldama, en el tramo comprendido entre las calles Guillermo Purcell e Ignacio Allende.

El alcalde Javier Díaz destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para facilitar la disposición adecuada de los desechos, evitar que la basura se acumule en calles y plazas, y contribuir a preservar la imagen de esta zona emblemática, que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

De manera paralela, cuadrillas de “Aquí Andamos” continúan con las jornadas de limpieza profunda en los afluentes naturales de agua, como el ubicado en el cruce de los bulevares El Minero y Centenario de Torreón, donde se retiran basura, desechos y maleza acumulada.

Asimismo, personal municipal lleva a cabo labores de mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en el tramo comprendido entre la avenida Las Delicias y el bulevar Luis Donaldo Colosio, a fin de ofrecer mayor seguridad a peatones y automovilistas.

El alcalde Javier Díaz González recordó el número de “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, a través del cual se pueden reportar necesidades de servicios públicos en la localidad. (El Heraldo de Saltillo)