Lista gran final estatal del concurso de talentos “Vive Libre Sin Drogas”

Más de 80 finalistas llegarán al escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler para demostrar que el talento, el arte y los sueños son grandes aliados para construir una vida saludable y libre de adicciones

Después de recorrer las cinco regiones de Coahuila, reunir a cerca de 2 mil participantes y llevar mensajes de prevención a 38 municipios, el Concurso Estatal de Talentos “Vive Libre Sin Drogas” está listo para celebrar su gran final, en un encuentro que promete convertirse en una verdadera fiesta del talento, la música, la danza y la participación juvenil.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de acompañar a las nuevas generaciones y generar espacios donde puedan descubrir sus capacidades, expresarse y encontrar alternativas positivas para su desarrollo.

“Quiero invitar a todas las familias y a toda la sociedad coahuilense a que nos acompañen en esta gran final. Vamos a celebrar el talento, los sueños y el esfuerzo de 82 jóvenes que nos demostrarán que cuando les damos espacios para expresarse, crecer y creer en ellos mismos, pueden llegar muy lejos. Los esperamos con mucho entusiasmo; vengan a apoyarlos, a disfrutar de su talento y a ser parte de este gran mensaje: hay muchas razones y muchas oportunidades para elegir una vida libre de drogas», destacó.

El DIF Coahuila invita a las familias y a toda la sociedad a acompañar a los 82 finalistas que este martes 13 de octubre subirán al escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo, para representar a sus municipios y demostrar que existen caminos llenos de creatividad, sueños y oportunidades para vivir plenamente y mantenerse alejados de las adicciones.

La gran final dará inicio a las 4:00 de la tarde, con entrada gratuita, por lo que se hace extensiva la invitación a niñas, niños, jóvenes, familias y ciudadanía en general para ser parte de esta celebración y brindar su apoyo a quienes han hecho del talento una herramienta para inspirar y generar conciencia.

A lo largo de las etapas regionales, las y los participantes demostraron sus habilidades en las categorías de Danza Infantil, Danza Juvenil, Canto Infantil y Canto Juvenil, utilizando el arte como una forma de expresión y como un vehículo para transmitir mensajes relacionados con la prevención de las adicciones, el cuidado de la salud mental y la construcción de estilos de vida saludables.

Pero el talento no se quedó únicamente sobre el escenario, como parte de la competencia, las y los participantes también realizaron acciones en favor de sus comunidades, a través de videos en los que compartieron actividades de convivencia, difusión de información preventiva, activaciones en espacios públicos y acciones de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, “Vive Libre Sin Drogas” convirtió el concurso en una experiencia que va mucho más allá de una competencia artística: en una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes descubran que su voz, sus habilidades y sus acciones pueden generar cambios positivos a su alrededor.

La convocatoria logró reunir participantes de los 38 municipios, y después de las etapas regionales fueron seleccionados 82 finalistas, representantes de Parras, Saltillo, Ramos Arizpe, Matamoros, Francisco I. Madero, Torreón, Frontera, San Buenaventura, Castaños, Nadadores, Monclova, Múzquiz, Sabinas, Nava, Piedras Negras y Villa Unión.

Como reconocimiento al talento y dedicación de las y los finalistas, durante la gran final se otorgarán:

Primer lugar: 30 mil pesos

Segundo lugar: 20 mil pesos

Premio del Público: 10 mil pesos

El Premio del Público permitirá saber que la ciudadanía sea parte activa de esta gran celebración, ya que será definido mediante una dinámica de likes a través de la página oficial del DIF Coahuila, para que familiares, amigos y sociedad en general puedan apoyar a sus participantes favoritos.

Con “Vive Libre Sin Drogas”, el DIF Coahuila refrenda su compromiso de impulsar espacios que fortalezcan la autoestima, la creatividad, la convivencia y la participación comunitaria de niñas, niños y jóvenes, promoviendo alternativas como el arte, la cultura y el deporte para construir proyectos de vida saludables.

La invitación está abierta para todos.

Este martes 13 de octubre, la cita es en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

4:00 p.m.

Entrada gratuita

Ven a conocer sus historias, disfrutar su talento y hacer sentir tu apoyo. (El Heraldo de Saltillo)