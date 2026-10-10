Torreón fortalece su seguridad con mayor vigilancia y proximidad social

Más presencia policial en las calles, vigilancia y mayor capacidad de respuesta para que las familias de Torreón vivan con tranquilidad

Torreón. – Con el compromiso de que las familias de Torreón vivan con tranquilidad y facilitar la comunicación de la ciudadanía con las corporaciones, la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís ha fortalecido las estrategias de proximidad social, a través de diversos canales de contacto directo y la instalación de monocasetas móviles con capacidad de ser reubicadas de acuerdo con la incidencia registrada en cada sector.

“Recuperar y mantener espacios seguros para nuestras familias es parte fundamental de nuestra estrategia de seguridad, y es con cercanía y atención permanente como podemos observar los mapas y calor de cada sector y trazar los operativos con precisión”, externó el edil.

En ese sentido, mencionó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón tiene disponibles diferentes canales de contacto para que la ciudadanía solicite el apoyo y realice sus reportes, como es a través de la línea directa: 871 729 0099; o por WhatsApp al 871 973 7975.

Además, resaltó que se ha impulsado la proximidad en las colonias y comunidades, a través de la creación de grupos de WhatsApp con los vecinos, y se han instalado códigos QR en algunos establecimientos comerciales, mediante los cuales también se puede acceder a los canales de contacto.

“Es importante y así lo hacemos, mantener comunicación con los representantes vecinales para conocer de primera mano las situaciones que requieren atención y, con base en esta información, los puntos donde se requiere reforzar la presencia preventiva”, mencionó el alcalde.

Riquelme Solís explicó que los reportes recibidos son canalizados al Centro de Control y Comando (C2) y a la central de radio de la corporación, desde donde se coordina la atención y se orienta el apoyo de las unidades que se encuentran en recorridos de vigilancia en los diferentes sectores de Torreón.

El presidente municipal añadió que, con la incorporación de las 40 nuevas patrullas, se ha fortalecido la presencia activa de la Policía en las calles, lo cual favorece también a reducir los tiempos de respuesta que, en algunos casos, es de alrededor de cinco minutos.

De igual manera, el alcalde destacó que Torreón cuenta con 10 monocasetas móviles de vigilancia, las cuales son instaladas en diferentes sectores de la ciudad de acuerdo con las necesidades de seguridad y atención ciudadana. Además, pueden ser reubicadas estratégicamente de acuerdo con la incidencia registrada en cada sector, así como en atención a las solicitudes planteadas directamente por los comités vecinales.

Las monocasetas están vinculadas con el C2 y funcionan como puntos de apoyo preventivo y como enlace directo con los elementos desplegados en campo. (El Heraldo de Saltillo)