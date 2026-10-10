Ramos Arizpe recibirá este domingo encuentro internacional de folclor

Agrupaciones de cinco países compartirán sus tradiciones este domingo en el Teatro de la Ciudad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, invita a las familias a disfrutar del 11.º Encuentro Internacional Folklórico NA-IN, que se celebrará este domingo 11 de octubre, a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad, con la participación de agrupaciones artísticas de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México.

El encuentro, que lleva el nombre de la maestra Brenda Edith Vega Zambrano, reunirá distintas expresiones de danza, música y tradiciones, ofreciendo al público una oportunidad para conocer la riqueza cultural de otras naciones y fortalecer los vínculos entre los pueblos a través del arte.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de abrir los espacios culturales del municipio a eventos de carácter internacional, al señalar que el desarrollo de una ciudad también se construye mediante el conocimiento, la identidad y el acercamiento de las familias a las distintas manifestaciones artísticas.

“La cultura nos une, nos permite conocer nuestras raíces y valorar las tradiciones de otros pueblos. Queremos que Ramos Arizpe siga siendo una ciudad abierta al mundo, donde nuestras familias tengan la oportunidad de disfrutar y compartir estas expresiones que enriquecen nuestra identidad”, expresó.

Participación internacional y talento regional

El programa contempla la presentación de Latido Pampeano, de Argentina; Soul Dance Colombia y la Academia Artística Abilante, de Colombia; Maquilishuat, de El Salvador; y Sin Fronteras, de Chile.

Por México participarán el Ballet Folklórico Axkan, de Monterrey, y la Compañía Internacional Maseua, de San Judas Tadeo, agrupación anfitriona, además de los grupos Iyollolistli y San Isidro, de Saltillo, y el grupo representativo de la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe. (El Heraldo de Saltillo)