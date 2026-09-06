LA UNIVERSIDAD EN COAHUILA

El Estado de Coahuila de Zaragoza se ha significado por ser una entidad federativa en donde en todos sus niveles la educación pública y particular ha tenido una gran diversidad desde tiempo atrás de que se establecieran los primeros centros de educación conocidos como universidades. Es de reconocer que en nuestro estado de Coahuila, los primeros centros de enseñanza a todos los niveles se establecieron en la ciudad de Saltillo y de ahí se prolongaron a todas las poblaciones que formaban parte de este gran estado federativo.

En el año de 1867 se creó el Ateneo Fuente en Saltillo, una institución educativa que desde sus inicios se intuyó como la piedra angular para el surgimiento de una universidad en nuestro estado, institución educativa que inició en el año de 1957 durante el gobierno de don Roman Cepeda Flores, año en el que se aprobó el decreto de la creación de la Universidad de Coahuila, correspondiéndole a un ex-alumno del Ateno Fuente ser el primer rector de la institución educativa en cita, el cual fue don Salvador González Lobo.

En el año de 1960 se aprobó el escudo de la universidad así como el lema, el cua fue “En el bien fincamos el saber”. Los autores del escudo fueron el ingeniero José Cárdenas Valdés, el licenciado Arturo Miranda Garza quien fuera el creador del lema, así como el profesor Ildefonso Villarello Velez. Es de importancia reconocer que dentro del escudo se agregó la palabra Autónoma al concederse la autonomía del centro de educación de referencia; siendo importante señalar también que en el escudo de referencia se distingue a un sable del águila que soporta el escudo, siendo este emblema de la ciencia.

Diversos rectores son los que han tenido la dirección de la hoy Universidad Autónoma de Coahuila siendo ellos: licenciado Salvador González Lobo 1957- 1960; licenciado José de las Fuentes Rodríguez 1960-1967; profesor Ildefonso Villarello Vélez 1967-1968; licenciado Felipe Sánchez de la Fuente 1968-1970; doctor Armando Villarreal Zertuche 1970-1973; licenciado Melchor de los Santos Ordoñez 1973-1978; licenciado Oscar Villegas Rico 1978-1984; licenciado Valeriano Valdés Valdés 30 de marzo – al 17 de mayo de 1984; arquitecto Jesús Ochoa Ruesga 1984-1985; ingeniero Jaime Ortíz Cárdenas 1985-1988; M.C. Remigio Valdéz Gómez 13 de mayo 1988- al 5 de febrero 1994; doctor Alejandro Dávila Flores 1994-1997; ingeniero José María Frausto Siller 1997-2001; licenciado Heriberto Fuentes Canales; ingenieor Jesús Ochoa Halindo; licenciado Mario Alberto Ochoa Rivera 2007-2013; licenciado Blas José Flores Dávila 2013-2017; ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez 2018-2024; M.C Jesús Octavio Pimentel desde 2 de febrero 2024 ocupa el cargo.