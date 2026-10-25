Tránsito y vialidad exhorta a respetar los espacios exclusivos para personas con discapacidad

La dependencia llama a evitar obstruir rampas, banquetas y pasos peatonales para garantizar una movilidad segura, accesible e incluyente

Torreón.- Con el objetivo de promover una cultura vial responsable, incluyente y basada en el respeto, la Dirección de Tránsito y Vialidad exhorta a la ciudadanía a respetar los cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad, así como las rampas y los espacios destinados a facilitar su movilidad.

Estos espacios son fundamentales para que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan trasladarse de manera segura y cómoda. Por ello, es importante evitar su uso indebido y mantener libres las áreas destinadas al acceso y desplazamiento peatonal.

La directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, destacó la importancia de generar conciencia entre los conductores sobre la necesidad de respetar estos espacios y contribuir a una convivencia vial más segura.

“Acatar la exclusividad de estos espacios es una muestra de empatía y compromiso con nuestra comunidad, por ello se exhorta a los conductores a ser empáticos y recordar que esta es una acción responsable que puede hacer la diferencia en la vida de otra persona”, expresó.

Asimismo, Faz Dávila hizo un llamado a evitar estacionarse sobre rampas, banquetas y pasos peatonales, ya que estas conductas obstaculizan el desplazamiento de peatones y representan una dificultad adicional para quienes utilizan sillas de ruedas, andaderas u otros apoyos para su movilidad. (El Heraldo de Saltillo)