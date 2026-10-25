Se suman rotarias y rotarios de Saltillo a conmemoración del Día Mundial contra la Polio 

Este sábado, integrantes de los diferentes Clubes Rotarios de la Región Sureste se sumaron a la conmemoración del Día Mundial contra la Polio, mediante diversas actividades que incluyeron jornadas de educación y concientización sobre esa enfermedad, labores de asistencia social, entrega de aparatos a quienes enfrentan las secuelas de ese padecimiento y actividades de recaudación de fondos, entre otras

Además, las y los integrantes de estos clubes tomaron parte también en la iluminación de edificios emblemáticos, siendo estos últimos en el caso de Saltillo los del Ateneo Fuente, el Congreso del Estado y los de la Presidencia Municipal de Saltillo y Ramos Arizpe.

De igual manera, las rotarias y rotarios destacaron que desde 1985 los clubes de esa organización internacional han apoyado con la vacunación de más de 3,000 millones de niños, por lo que actualmente se está a solo un 99.9 por ciento de borrar la polio de la historia, por lo que se requiere continuar los esfuerzos para erradicar el 0.1 restante.

Además, en el marco de esta conmemoración, las rotarias y rotarios destacaron en esta lucha la importante labor realizada por el médico tamaulipeco Carlos Canseco, presidente de Rotary International en 1984-1985, quien impulsó la creación de «Polio Plus», uno de los programas humanitarios más importantes de Rotary, gracias al cual se han vacunado miles de millones de niños.

«Por esta razón, en el marco del Día Mundial contra la Polio, hoy rendimos un especial homenaje al doctor Carlos Canseco, a Rotary y a todos los rotarios y rotarias que desde 1985 a lo largo de estos años han hecho posible acercarnos a un mundo libre de polio», dijo la presidenta del Club Rotario Saltillo Empresarial Sandra Luz Gutiérrez Flores.

«Mientras existan casos de polio en el mundo tenemos que seguir adelante con esta lucha, aunque en México y Latinoamérica no tenemos desde 1990 un sólo caso de esta enfermedad, hay países donde lamentablemente sí se siguen todavía registrando casos, por ello las rotarias y rotarios tenemos que continuar con estos esfuerzos, y en ese sentido la vacunación sigue siendo fundamental para erradicar esta enfermedad», señaló. (ÁNGEL AGUILAR)