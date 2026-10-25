Pronostican lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este domingo se prevé cielo nublado en Coahuila, con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en el oeste del estado, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad en caminos y carreteras, principalmente donde las lluvias se presenten con mayor intensidad.

Durante la mañana de este domingo se espera ambiente fresco a templado, con posibles bancos de niebla en algunas zonas, mientras que por la tarde predominará un ambiente templado a cálido.

Asimismo, se pronostica viento del este de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de ramas, árboles, postes y anuncios publicitarios, así como el desplazamiento de objetos que no se encuentren debidamente asegurados.

De acuerdo con el SMN, estas condiciones meteorológicas están relacionadas con la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la corriente en chorro subtropical.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil recomienda:

* Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

* Mantenerse alejado de cauces y zonas bajas durante las lluvias, ya que los niveles de agua pueden incrementarse repentinamente.

* Extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos ante la presencia de lluvia, pavimento mojado, bancos de niebla o reducción de la visibilidad.

* Asegurar o retirar láminas, lonas, macetas, muebles de exterior y otros objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por las rachas de viento.

* Alejarse de árboles, postes, cables, anuncios publicitarios y otras estructuras que puedan representar un riesgo ante los vientos fuertes.

* Durante las tormentas eléctricas, resguardarse en una construcción segura y evitar permanecer en espacios abiertos o bajo árboles.

* Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)