domingo, octubre 25, 2026
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Nace tercera hija de Samuel y Mariana

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Agencia Reforma
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Monterrey.- El gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez anunciaron este el nacimiento de Raquel, su tercera hija.

En una publicación difundida en sus redes sociales la madrugada de este domingo, dieron a conocer una fotografía en la que aparecen con la bebé.

«Bienvenida Raquel, 25 de octubre 2026 3.080 kg. Perfecta», escribió el Mandatario.

La pareja anunció el embarazo el 22 de abril pasado.

El 10 de marzo de 2023, la familia tuvo a su primera hija, Mariel, y el 12 de julio de 2025 nació la segunda, Isabel. (AGENCIA REFORMA)

 

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