Prevalece el impacto de la actividad humana en los suelos, resaltan especialistas

Pilar Ortega Larrocea, Jennifer Hincapie Sanchez, Javier Delgado Campos y Francisco Bautista Zúñiga mencionaron la necesidad de su conservación para el bienestar de todas las especies que habitan el planeta

Ciudad de México.- Hay elementos del suelo que desconocemos y estamos contaminando, con ello perdemos biodiversidad, espacios y ni siquiera nos percatamos de las bondades que todos los organismos nos podrían dar, alertó la integrante del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM, Pilar Ortega Larrocea.

Conocemos solo uno por ciento de la biodiversidad, lo sabemos a través de herramientas moleculares con las que se han diagnosticado diversos organismos; muchas de esas secuencias no han podido ser asignadas, recordó.

En ocasión de las Jornadas Académicas 475+ Conjuntas CIC-CoHu. “La convergencia de las ciencias y las humanidades en el quehacer de la Universidad”, la también investigadora del Instituto de Geología (IG) se refirió al proyecto Geopedregal.

Esta iniciativa de rehabilitación ecológica en el perímetro de Ciudad Universitaria presta servicios ambientales como captura de carbono, infiltración del agua y aviva la relación entre las personas con el entorno, subrayó la experta.

Al participar en la mesa “Sustentabilidad e interdisciplina: ciudad, suelo y bioética”, la directora del Programa Universitario de Bioética, Jennifer Hincapie Sanchez, afirmó que la Universidad de manera multidisciplinaria, incluso a partir de las humanidades, asume la tarea de pensar y reflexionar la sustentabilidad.

Me parece que, en 475 años, más allá de solo impartir clases y formar profesionistas, lo que ha hecho esta casa de estudios es permitir transformar la manera en la cual visualizamos y abordamos los retos, manifestó.

Ese espacio, agregó, nos ha brindado la posibilidad de interlocución, de interactuar, pero también de observar un problema de manera inter y multidisciplinaria.

A decir de Hincapie Sanchez, la UNAM es la institución que está educando a Latinoamérica gracias a la diversidad y multiculturalidad que tenemos en nuestros estudiantes, personal académico y trabajadores.

Nos sigue convocando a replantearnos nuestras disciplinas que son puras y exactas, a que las abordemos a partir de los problemas actuales y que ello tenga impacto en la sociedad, enfatizó.

Protegerlos

A su vez, el investigador del Instituto de Geografía, Javier Delgado Campos, citó al geógrafo brasileño Milton Santos (1926-2001) al asegurar que “no existe un solo centímetro cuadrado en el planeta que no esté antropizado”. La ciudad requiere del suelo, y si no existe este tampoco hay urbe.

En el auditorio “José Guadalupe Aguilera”, del IG, el investigador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Francisco Bautista Zúñiga, detalló que México cuenta con 28 de los 32 grupos de suelo en el mundo; es decir, es edafodiverso, esta es la base de la biodiversidad.

Por lo tanto, hay que cuidar esta última protegiendo los suelos. Sin embargo, ignoramos qué tenemos y en qué calidad; se les aplican sustancias sin realizar un diagnóstico, como fertilizantes, pesticidas, abonos líquidos o sólidos o aguas residuales. Es como si tuviéramos un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo y compráramos cualquier cosa para tratar de curarlo, ejemplificó. (UNAM)