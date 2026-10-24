Suavizan en Airbnb normas a huéspedes

Ciudad de México.- Airbnb, la plataforma de alquiler vacacional, está simplificando las normas de salida y limitando las tareas exigidas por los anfitriones a los huéspedes al finalizar su estancia, reportó Yahoo Finance.

La plataforma indicó que los huéspedes ya no tendrán que preocuparse por quitar las sábanas al terminar su estancia en un alojamiento de Airbnb.

La nueva política de Airbnb surge tras años de quejas por parte de los huéspedes, muchos de los cuales consideran injusto que los anfitriones cobren una tarifa de limpieza y, al mismo tiempo, exijan a los huéspedes que realicen tareas de orden y limpieza.

Esto contrasta con la experiencia en un hotel, donde es habitual dejar la habitación tal como está, ya que el servicio de limpieza está incluido en el precio.

La nueva política se aplicará a las reservas realizadas a partir del 20 de noviembre de 2026.

Las siete normas estándar que Airbnb permite a los anfitriones son: Establecer el número máximo de personas que pueden pernoctar en el alojamiento, definir un horario de silencio, durante el cual los huéspedes deben mantener el ruido al mínimo y decidir si se permiten o no eventos en el alojamiento.

Otras normativas son: Establecer una política sobre mascotas y determinar cuántas están permitidas, especificar si está permitido fumar (incluyendo cigarrillos electrónicos o vapeadores), indicar si se permiten actividades de fotografía o filmación con fines comerciales y proporcionar instrucciones sobre el cierre del alojamiento, incluyendo qué pasos seguir y dónde devolver las llaves, si fuera necesario.

Los anfitriones que no cumplan con las normas podrían, tras recibir advertencias, enfrentarse a sanciones como una reducción en la visibilidad de su anuncio en los resultados de búsqueda.

El pasado agosto, Grupo REFORMA publicó que la cuarta parte de las habitaciones edificadas para vivir en la Colonia Roma Norte, uno de los barrios más cotizados de la Ciudad de México, dejó de ser ocupada por residentes y se destina a espacios comercializados en el alquiler digital de corta estancia, en su mayor parte con edificios completos.

De acuerdo con Inside Airbnb, de las 14 mil 454 viviendas registradas por el INEGI en 2020, 3 mil 414 son utilizadas en el arrendamiento temporal, lo que representa el 23.6 por ciento de los espacios antes habitacionales,

Del total de los espacios destinados para alojamiento, 2 mil 667 son inmuebles completos utilizados para este fin, 712 son habitaciones privadas y 35 son compartidas o cuartos de hotel.

La conversión en la década reciente continúa a pesar de que la Roma Norte es el Área de Conservación Patrimonial que concentra en el País el mayor número de inmuebles protegidos por el valor artístico de su arquitectura. (AGENCIA REFORMA)