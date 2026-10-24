Moviliza a cuerpos de emergencia fallecimiento de un hombre en la colonia Panteones

La tarde de este sábado se registró una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales en la colonia Panteones, luego de que un hombre de 29 años fuera localizado sin vida al interior de un domicilio.

El fallecido fue identificado como Edwin, quien se encontraba en una vivienda situada sobre la calle Fernando Proal, a la altura del cruce con Mario López Portillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente habría atentado contra su vida. Tras recibir el aviso, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Ante la situación, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al inmueble para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Las autoridades quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes, mientras se realizaban las actuaciones legales para el seguimiento del caso. (El Heraldo de Saltillo)