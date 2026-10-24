Responden saltillenses a la “hamburguesada” con causa de la Cruz Roja Saltillo

Este sábado se llevó a cabo la tradicional “hamburguesada” de la Cruz Roja Delegación Saltillo cuyo objetivo es el de apoyar a la Coordinación de Veteranos de esa humanitaria institución en la tarea de atender a quienes más lo necesitan con acciones como el programa invernal, capacitación en primeros auxilios, promoción de la salud y en operativos especiales.

Este evento tuvo lugar en el estacionamiento de la propia Cruz Roja Saltillo, desde las 11:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, horario en que numerosos saltillenses acudieron por sus paquetes de hamburguesa con papas fritas y refresco, lográndose la meta de mil paquetes que se estableció para esta actividad.

Al respecto, el representante de la Coordinación de Veteranos de la Cruz Roja Saltillo, Jorge Arriaga, calificó como un éxito la quinta edición de esta hamburguesada con causa, dada la buena respuesta de las y los saltillenses para seguir apoyando a grupos o comunidades en situación vulnerable.

Recordó que además de esta hamburguesada, a lo largo del año se realizan también otras actividades cuya convocatoria se realizará de manera oportuna a través de las redes sociales para la población interesada en seguir apoyando estas causas benéficas que impulsa la Cruz Roja Saltillo, aparte de la atención que se ofrece a la población de esta capital en caso de emergencias. (ÁNGEL AGUILAR)