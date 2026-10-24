Avanzan rutas alimentadoras en Saltillo

Programa integral de transporte ha impulsado la movilidad en la ciudad

El alcalde Javier Díaz González señaló que las rutas alimentadoras que forman parte del programa integral de transporte Aquí Vamos Gratis avanzan con éxito, fortaleciendo la conectividad entre las zonas más pobladas de la ciudad.

Mencionó que esta conectividad se da además con las zonas de mayor actividad económica y comercial.

“Las rutas alimentadoras RS-716, RS-714 y RS-211 alcanzan entre las tres los 9 mil 500 pasajes diarios y representan una gran opción de movilidad para las y los saltillenses que se trasladan a diario”, dijo.

Javier Díaz González destacó que cada ruta alimentadora fue diseñada de acuerdo con la demanda de la propia ciudadanía y para atender sectores donde no se contaba con opciones de transporte.

Mencionó, además, que las rutas alimentadoras conectan de manera directa con las dos rutas de Aquí Vamos Gratis para ofrecer mayor amplitud de recorridos a los usuarios a un menor costo.

“De manera conjunta las 5 rutas agrupan 34 mil 500 pasajes diarios, lo que representa un 28.75 por ciento de los pasajes del sistema de transporte de la ciudad”, refirió.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, recordó que la ruta alimentadora RS-716 une el poniente, desde La Minita, con el oriente de la ciudad, incluyendo la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y el primer cuadro de Saltillo.

La ruta RS-714 conecta las colonias Mirasierra y Saltillo 2000 a través de vialidades como Prolongación Otilio González, Eulalio Gutiérrez, Pedro Figueroa, Humberto Hinojosa, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Por su parte, la ruta alimentadora RS-211 inicia su recorrido en el surponiente de Saltillo, en la colonia Diana Laura, atraviesa buena parte del periférico Luis Echeverría Álvarez y concluye al norte de la ciudad, en las inmediaciones del Biblioparque Norte.

Las tres rutas alimentadoras mantienen las tarifas vigentes de 15 pesos para la tarifa general sin tarjeta y, con la tarjeta “Aquí Vamos”, 13 pesos para la tarifa general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad. (El Heraldo de Saltillo)