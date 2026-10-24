Presenta el Festival Ánimas del Desierto 2026 “Torno y retorno ocre quemado”

Se realizan además actividades de leyendas, música, cine y teatro

El Festival Ánimas del Desierto 2026 se engalanó con la presentación de “Torno y retorno ocre quemado”, una propuesta escénica de Alberto Villarreal que explora el complejo mestizaje del ser oaxaqueño y articula saberes artesanales, tradiciones vivas y expresiones contemporáneas de Oaxaca, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, en este evento participó José Luis Villalobos como artesano en escena y se contó con piezas originales de maestros artesanos, creadas específicamente para el montaje.

Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura, mencionó que participó Escenaguetza, Arte y Escena Contemporánea Oaxaqueña, proyecto de promoción y distribución de arte escénico oaxaqueño contemporáneo que busca fortalecer la creación y vinculación de creadores y artesanos de las distintas regiones del estado con teatros y festivales nacionales e internacionales, como el Festival Ánimas del Desierto 2026.

La obra presentó la vida del antihéroe Grana Cochinilla: su infancia como artesano en Oaxaca; su migración a Los Ángeles y su regreso a México como granadero; su participación en los enfrentamientos de Nochixtlán en 2016 y, finalmente, su refugio en un taller de artesanos para conversar con las Cuatro Señoras de la Muerte.

Asimismo, dentro del Festival Ánimas del Desierto 2026, Gabriel Neaves presentó “El tranvía de las leyendas… historias que cuenta Saltillo”, al que también se podrá acceder del 26 al 28 de octubre, a las 19:00 y 20:00 horas. El paseo está limitado a 19 lugares y la entrega de cortesías se lleva a cabo a partir de las 9:00 de la mañana en el Centro Cultural Casa Purcell. Para mayores informes, pueden comunicarse al 844-414-50-80.

La Orquesta Metropolitana de Saltillo presentó su octavo concierto de temporada en la Catedral de Santiago Apóstol, con la participación de la Compañía de Ópera de Saltillo, interpretando el Stabat Mater, de Antonio Vivaldi, y la Missa in Angustiis, de Joseph Haydn.

El Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6 presentó la película “Ghost Busters” en la Estación de Bomberos ubicada sobre la carretera Saltillo-Torreón.

Como parte de las actividades y en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, arrancó la presentación en diferentes ejidos de Saltillo de la obra de teatro “Habitando en las tinieblas”, a cargo de Francisco Ramírez.

La obra se presentó en la Escuela Primaria Francisco I. Madero del ejido San Juan de la Vaquería y llegará además a Las Mangas, Llanos de la Unión de Abajo y Plan de Ayala. (El Heraldo de Saltillo)