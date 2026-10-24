Busca DIF Saltillo más inclusión de personas con discapacidad en las empresas de la región

Personas ciegas y con debilidad visual presentan mayores dificultades para colocarse; señala director

El director del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, dijo que esa institución está trabajando en el fortalecimiento de sus estrategias de inclusión para incorporar a más personas con discapacidad al sector productivo, a fin de que estas últimas puedan acceder a más oportunidades de trabajo dignas que les permitan mejorar su calidad de vida.

Indicó que luego de la celebración este 14 de octubre de la Feria del Empleo para Talentos con Discapacidad, en la que se ofrecieron diferentes vacantes para personas con alguna limitación física para incorporarse a laborar en diferentes empresas de la región, se tiene el propósito de realizar próximamente más eventos de este tipo, además de fortalecer las gestiones para incrementar el número de contrataciones de estas ciudadanas y ciudadanos.

Mencionó que gracias al apoyo de varias empresas que han sumado esfuerzos con el DIF Saltillo para lograr este objetivo, afortunadamente se disponen de vacantes para personas con discapacidad motriz y auditiva, pero reconoció que, en el caso de las personas con debilidad visual o ceguera total, es más complicado realizar colocaciones.

“La idea es ir generando mayor número de colocaciones, sin embargo en el caso de las personas invidentes o débiles visuales, es un poco más complicado que las empresas tengan una vacante adecuada para este tipo de discapacidad, es donde hemos notado que hay un poco más de complicación en el acomodo, pero también esa es parte del trabajo que hacemos en el DIF Saltillo, buscar generar esta concientización y si esa es la parte más complicada ir buscando el cómo sí pueda haber mayor inclusión”, expuso.

“La verdad es que el DIF Saltillo tiene una muy buena colaboración a través de nuestro alcalde y de nuestra presidenta honoraria con la Iniciativa Privada y con la industria de la región a través de las distintas cámaras como lo es ARHCOS, COPARMEX y CANACINTRA, además de que siempre hay empresas con un gran sentido social que están buscando como apoyar y más allá del tema de donativos económicos se busca la manera de incorporar a estos ciudadanos al sector productivo”, puntualizó el directivo. (ÁNGEL AGUILAR)