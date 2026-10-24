Avanza Ramos Arizpe en rehabilitación de plazas en Haciendas III y Analco I

Trabajos en las colonias fortalecerán los espacios de convivencia, deporte y recreación familiar

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continúa impulsando la recuperación y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Estas acciones, realizadas en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, buscan ofrecer a las familias espacios más seguros, funcionales y adecuados para la convivencia, el deporte y la recreación.

En la plaza Santo Domingo, ubicada en la colonia Haciendas III, los trabajos contemplan la rehabilitación de cerca de 700 metros cuadrados de banquetas y andadores, colocación de pasto sintético, instalación de juegos infantiles, bancas, botes de basura y luminarias, además de pintura y mejoramiento de la cancha deportiva.

Por su parte, en la plaza Armillita, de la colonia Analco I, se contempla la colocación de más de 460 metros cuadrados de pasto sintético, una estación de juegos infantiles, cuatro bancas, cuatro botes de basura, una palapa y seis luminarias, así como trabajos complementarios para mejorar las condiciones del espacio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la recuperación de las plazas públicas forma parte de una estrategia permanente para mejorar el entorno de las colonias y fortalecer la convivencia entre vecinos.

Con estas intervenciones, el Gobierno Municipal mantiene las acciones de mejoramiento urbano en diferentes sectores de Ramos Arizpe, priorizando espacios que permitan a niñas, niños, jóvenes y familias disfrutar de instalaciones dignas y funcionales. (El Heraldo de Saltillo)