Sumarán al transporte público de Ramos en la atención a la salud mental

Mediante códigos QR, usuarios podrán acceder a información sobre servicios gratuitos de orientación psicológica

Como parte de las acciones para fortalecer la prevención y atención de la salud mental, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, trabaja en la incorporación de códigos QR en unidades del transporte público, con el propósito de acercar a la ciudadanía información sobre los servicios gratuitos de orientación psicológica.

Estas acciones son para unirse a las que desarrolla la estrategia Inspira Coahuila, que preside la Señora Paola Rodríguez y contemplan la participación de taxis y unidades del transporte colectivo, incluida la Ruta Aquí Vamos, para facilitar el acceso a los servicios del programa estatal Psicólogo en tu Comunidad.

A través de estos códigos, los usuarios podrán consultar información sobre las alternativas de atención disponibles y conocer cómo solicitar apoyo profesional ante situaciones que afecten su bienestar emocional.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones complementan el fortalecimiento de los servicios municipales de salud mental, donde se ha duplicado el personal de psicología para ampliar la atención a jóvenes, mujeres y familias.

La estrategia también contempla la difusión de información en escuelas, recibos de servicios y espacios comunitarios, con el objetivo de que más personas conozcan las opciones gratuitas de atención y orientación.

En estas acciones participan Inspira Coahuila; el DIF Municipal; el Instituto Municipal de la Mujer y otras dependencias involucradas en la atención y prevención de situaciones de riesgo.

Con ello, el Gobierno Municipal busca aprovechar los espacios de contacto cotidiano con la población, como el transporte público, para promover una cultura de prevención y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental. (El Heraldo de Saltillo)