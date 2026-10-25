Despliegan misión de coordinación en 5 estados por ‘Vance’

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegará una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en cinco estados del Pacífico ante la cercanía del huracán «Vance», que provocará lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado.

La misión ECO se instalará en los puestos de comando de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa para coordinar acciones preventivas con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, informó la dependencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), «Vance» ocasionará lluvias fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de viento y oleaje elevado en las costas de esas entidades.

«Vance», huracán 1 en la categoría Saffir Simpson, se localiza esta mañana a menos de 500 kilómetros de costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte de las 9:00 horas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro de sistema se localizaba a 440 km al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 510 al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 y una trayectoria hacia el noroeste a 7.

La CNPC también alertó por lluvias muy fuertes previstas para este domingo en Chihuahua y Durango, así como por la posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila.

En tanto, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del País.

Ante el pronóstico, Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evacuar hacia zonas elevadas ante los primeros indicios de crecida de ríos o arroyos.

También recomendó evitar cruzar corrientes de agua, calles inundadas o puentes sumergidos, así como alejarse de laderas donde se detecten grietas o hundimientos.

En las comunidades costeras, la dependencia llamó a respetar las restricciones de navegación y evitar acercarse a zonas donde rompen las olas.

Además, pidió preparar una mochila de emergencia, identificar los refugios temporales habilitados y reportar contingencias al número 911. (AGENCIA REFORMA)