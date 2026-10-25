Por venganza, doble feminicidio en Chiapas

Ciudad de México. -El doble feminicidio de una mujer de 55 años y su nieta de 12, ocurrido en Ostuacán, Chiapas, fue cometido por venganza personal de uno de los presuntos responsables, informó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El funcionario señaló que las investigaciones permitieron identificar a Armando «N», alias «El Melo», y Andrés «N», alias «El Cera», como los dos hombres que persiguieron a las víctimas hasta el lugar donde fueron asesinadas, el pasado 19 de octubre, en el ejido Xochimilco Viejo.

«De acuerdo a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, también hemos logrado acreditar que el móvil de estos lamentables hechos fue una venganza personal que tenía el hoy imputado Armando, alias ‘El Melo'», informó.

Este sábado, tras ser detenidos, precisó, ambos fueron trasladados a los separos de la Presidencia Municipal de Ostuacán, de donde fueron sacados por una multitud que irrumpió en las instalaciones.

Uno de los acusados, Andrés «N», fue asesinado por los pobladores, quienes lo decapitaron en la plaza central, mientras que Armando «N» resultó herido y fue rescatado con vida.

Llaven Abarca informó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el homicidio de Andrés «N», además de continuar con las indagatorias por el doble feminicidio para llevar ante la justicia al sobreviviente.

El fiscal agregó que Andrés «N» había sido detenido en 2023 por robo con violencia en Pichucalco y contaba con antecedentes penales.

De acuerdo con testimonios recabados en la investigación, también se dedicaba al robo con violencia.

La Fiscalía busca que Armando «N» sea procesado por el doble feminicidio y adelantó que solicitará la pena máxima de 100 años de prisión.

Las víctimas, Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta, Ariana Scarlett, de 12, desaparecieron el 19 de octubre, luego de salir de su rancho en Ostuacán.

El 21 de octubre, el cuerpo de Miriam fue localizado a la orilla de un arroyo, envuelto en bolsas de plástico y cubierto con una lona, y dos días después fue encontrado el cuerpo de la menor.

«Queremos hacer este mensaje al pueblo de Ostuacán: no va a haber impunidad y esta persona que hoy se encuentra detenida va a enfrentar la justicia», sostuvo Llaven Abarca. (AGENCIA REFORMA)