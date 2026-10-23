Viable que festivales de Canirac se muden a Expo Coahuila: Isidoro García

El presidente de Canirac Saltillo consideró que el recinto, cuya primera etapa recibió con éxito al Rodeo Saltillo 2026, podría albergar eventos gastronómicos como los festivales de la Paella y del Cabrito.

Los festivales gastronómicos organizados por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, como el de la Paella y el del Cabrito, podrían trasladarse a Expo Coahuila, recinto que recibió con éxito la edición 2026 del Rodeo Saltillo, consideró el presidente del organismo empresarial, Isidoro García Reyes.

El dirigente restaurantero señaló que las instalaciones representan una alternativa viable para concentrar los eventos institucionales de las cámaras empresariales y las actividades de la ciudad, por lo que Canirac contempla aprovechar el espacio para sus próximas celebraciones.

«Definitivamente sí, creo que el recinto se hizo para los eventos institucionales de las cámaras, los eventos institucionales de la ciudad, y Canirac no será la excepción, entonces estaremos utilizando este recinto para todos los eventos de la Canirac», expresó.

Entre las actividades que podrían realizarse en Expo Coahuila se encuentran el Festival de la Paella y el Festival del Cabrito, dos de los encuentros gastronómicos impulsados por el sector restaurantero local, cuya posible reubicación deberá analizarse para definir las condiciones y la organización de futuras ediciones.

«El Festival de la Paella, Festival del Cabrito, habrá que platicarlo con el presidente (de Canirac Saltillo) que llegue el siguiente año, pero hasta ahorita se va encaminando a que sí», indicó.

La posibilidad de trasladar estas actividades surge luego de la respuesta favorable que tuvo la primera etapa de Expo Coahuila durante el Rodeo Saltillo 2026, evento que reunió actividades artísticas, culturales, comerciales y de entretenimiento, y que permitió poner a prueba la capacidad del nuevo espacio para recibir encuentros de gran convocatoria. (OMAR SOTO)