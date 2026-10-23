Llaman a denunciar omisiones de cuidado y violencia contra menores en Coahuila

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, destacó la coordinación institucional para proteger a niñas, niños y mujeres, e hizo un llamado a denunciar situaciones de riesgo y fortalecer la responsabilidad familiar.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, llamó a la ciudadanía a denunciar posibles casos de violencia y omisión de cuidados contra niñas, niños y adolescentes, al señalar que la participación social es fundamental para que las autoridades intervengan oportunamente y protejan su integridad.

Destacó que instituciones como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), la Fiscalía Especializada y la Secretaría de las Mujeres trabajan de manera coordinada para prevenir la violencia y brindar atención integral a las familias. Sin embargo, reconoció que detectar situaciones de riesgo dentro de los hogares representa un desafío para las autoridades.

“Todos tenemos que estar atentos, todos de cierta manera somos corresponsables. Si yo veo que hay omisión de cuidados en la casa de mi vecino o de mi vecina, o en la comunidad rural donde vivo, pues que lo denuncie para poder llegar a tiempo”, expresó.

Salinas Valdés aclaró que el propósito de las intervenciones no es dividir a las familias, sino fortalecerlas mediante cursos y talleres dirigidos a madres y padres, particularmente sobre crianza positiva y primera infancia, para promover mejores prácticas de cuidado y convivencia.

Indicó que se trabaja de manera transversal con los DIF municipales, las secretarías de Salud y de las Mujeres, la PRONNIF, la Fiscalía Especializada, instituciones de cultura y deporte, universidades y organizaciones civiles. Añadió que las dependencias también fortalecen su capacitación para brindar atención oportuna y de mayor calidad a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, reiteró el llamado a no permanecer indiferentes ante posibles casos de violencia o negligencia, pues las denuncias permiten activar los mecanismos de protección y acercar los servicios institucionales a quienes los necesitan. “Que no seamos omisos, sino que cuando veamos una situación la denunciemos”, concluyó. (OMAR SOTO)