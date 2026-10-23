Más Escuelas y Facultades de la UA de C de Unen a las festividades por el Día de Muertos

Para las festividades de celebración del Día de Muertos, más escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, se unen e invitan a la comunidad universitaria y público en general a participar en festivales, altares, concursos y expresiones artísticas.

Entre las actividades programadas se encuentran festivales culturales, exhibiciones de altares, concursos de catrinas y catrines, calaveras literarias, alebrijes elaborados con materiales reciclados y representaciones artísticas alusivas a esta celebración.

De la Unidad Sureste, la Facultad de Sistemas dedicará su tradicional altar de muertos a la memoria de las madres fallecidas, como homenaje a su legado y al amor que permanece en el recuerdo de sus seres queridos, también se recibirán fotografías de otros familiares o personas fallecidas para integrarlas a la ofrenda.

La actividad se llevará a cabo el viernes 30 de octubre a las 12:00 horas en la Sala Milenio del plantel, donde también se realizarán un concurso de disfraces y una exposición de talento.

Las Facultades de Artes Plásticas y Ciencias Sociales, realizarán un Festival de Día de Muertos el jueves 29 de octubre a partir de las 13:00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicadas en Juárez #139, en el Centro Histórico de Saltillo.

El programa contempla un mercadito de emprendedores a las 13:00 horas; la inauguración del altar de muertos a las 17:00 horas, que permanecerá en exhibición del 30 de octubre al 2 de noviembre, un concurso de caracterización de catrinas y catrines a las 17:30 horas.

Lectura y concurso de calaveras literarias, así como la presentación de la rondalla de la Facultad de Ciencias Sociales a las 18:00 horas, las premiaciones se realizarán a las 18:30 horas y la jornada concluirá con la presentación Noches de Leyenda a las 19:00 horas.

En el Instituto de Enseñanza Abierta IDEA Saltillo, con el programa de “Almas que dejan huella, Homenaje a la vida y a la muerte”, el 28 de octubre a las 19:00 horas en el Lobby del plantel la presentación del altar de muertos y narración de leyenda, en honor a María Cristina Lucio y Lex Leija; los asistentes podrán compartir pan de muerto y chocolate caliente.

En la Unidad Laguna, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales convoca a la segunda edición de su concurso de alebrijes elaborados con material reciclado, dirigido a estudiantes inscritos en la institución, quienes podrán participar de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes.

Las creaciones deberán estar elaboradas en su totalidad con materiales reciclados; los criterios de evaluación serán la originalidad y creatividad, el aprovechamiento de los materiales, la estética y presentación, así como la relación con la tradición de los alebrijes.

Las inscripciones son del 19 al 25 de octubre, mientras que la entrega de las piezas está programada para el 28 de octubre en el cubículo de la maestra Fanny Cerrillo, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 29 de octubre; para mayores informes 871 183 4947.

El Instituto Manuel Muñoz Olivares celebrará el Día de Muertos el viernes 30 de octubre a las 11:00 horas, en la explanada de la institución, con la participación de la comunidad escolar y sus familias.

El programa incluye un altar tradicional de muertos, una muestra de las costumbres mexicanas y su significado; la presentación de calaveritas literarias a cargo de estudiantes de primer semestre, en la materia de Taller de Lectura y Redacción, y la representación de un panteón mexicano.

La Escuela de Administración de San Pedro de las Colonias, convoca a su comunidad estudiantil a participar en las actividades del Día de Muertos, programadas para el viernes 30 de octubre, que contempla tres categorías: altares de muertos con montaje tradicional en homenaje a los difuntos; tapetes de aserrín con diseños artísticos elaborados con materiales coloreados, y caracterización de catrinas y catrines.

De Unidad Norte, la Escuela de Bachilleres Prof. Ladislao Farías Campos realizará el 29 de octubre su actividad alusiva al Día de Muertos, que incluirá un altar y una ofrenda dedicados a las catrinas, con el personaje de Frida Kahlo como figura central.

En la actividad participarán tutores, tutorados y personal administrativo, con el propósito de fomentar la convivencia y fortalecer el conocimiento y rescate de las tradiciones culturales mexicanas.

La comunidad de la Escuela de Bachilleres Luis Donaldo Colosio Murrieta, realizará la demostración de su tradicional altar de muertos en honor a la señorita Beatriz Vara Isais, la actividad tendrá lugar el jueves 29 de octubre de 9:30 a 13:00 horas, en la biblioteca de la institución con la participación de su comunidad educativa. (El Heraldo de Saltillo)