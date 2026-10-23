Saltillo, la capital más segura de México

Presenta Javier Díaz agrupamiento Infancia Segura para fortalecer la protección de niñas y niño

Saltillo se mantiene como la capital más segura de México, al registrar la menor percepción de inseguridad entre las capitales estatales del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente a septiembre de 2026, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con esta medición, el 74.7 por ciento de las personas mayores de 18 años se sienten seguras en Saltillo, mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 41.9 por ciento.

En este contexto, y como parte de las acciones para fortalecer la seguridad de las familias saltillenses, el alcalde Javier Díaz González presentó el agrupamiento Infancia Segura, de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene como objetivo implementar acciones preventivas, así como brindar atención a niñas y niños que se encuentren en situación de riesgo.

Díaz González comentó que en su administración municipal la seguridad es la prioridad de prioridades, por lo que se fortalece la protección de este sector de la población a través de la creación del nuevo agrupamiento.

El Alcalde agradeció a las diferentes instancias que participaron en la capacitación y conformación de Infancia Segura, que se convierte en el agrupamiento número 17 de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Aquí tenemos claro que la seguridad se construye todos los días, con inteligencia, coordinación, prevención y una policía cada vez más preparada, por eso trabajamos en sinergia con el gobernador Manolo Jiménez”, comentó Javier Díaz durante su intervención.

Como parte de la presentación, el Alcalde y las autoridades que asistieron al evento cortaron el listón para entregar las instalaciones, así como las patrullas con las que operará el nuevo agrupamiento.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, indicó que Infancia Segura está conformado por 20 elementos que fueron evaluados y recibieron cursos de capacitación con perspectiva de atención a la infancia.

“El objetivo de este nuevo agrupamiento es salvaguardar la integridad de las niñas y niños; actuar como primer respondiente y, de ser necesario, canalizar a las instancias correspondientes para que se le dé el debido seguimiento al caso”, comentó el Comisionado de Seguridad.

Garza Félix dijo que en este proyecto participaron instancias como el DIF Saltillo, el DIF Coahuila, la Pronnif municipal y estatal, así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

La titular del nuevo agrupamiento, Rosa Patricia Moreno Domínguez, señaló que se trabajará en plazas, cruceros y demás sitios públicos donde pudiera haber menores en riesgo, además de realizar labores preventivas al interior de las escuelas.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier tipo de maltrato contra niñas y niños, a fin de que los casos puedan ser atendidos de manera adecuada.

Las denuncias pueden realizarse a través del sistema de emergencias 9-1-1, en el número telefónico 844-410-40-03, en los grupos de WhatsApp de los Comités Ciudadanos de Seguridad o mediante la aplicación Saltillo Seguro.

En la presentación del agrupamiento también estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; el regidor Mario Mata Quintero; la fiscal de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, Katy Salinas Pérez; la titular de la Pronnif Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno; y Javier de Pedro, comisario de la Policía Nacional de España de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer. (El Heraldo de Saltillo)