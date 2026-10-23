Reforzará Saltillo inversión en seguridad para mantener liderazgo nacional

El alcalde Javier Díaz González afirmó que el Gobierno Municipal continuará destinando recursos a tecnología, patrullas y equipamiento policial, además de concluir la instalación de 500 cámaras de vigilancia y reconocimiento facial

Tras darse a conocer los resultados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que mantienen a Saltillo como la capital más segura del país, el alcalde Javier Díaz González afirmó que su administración continuará invirtiendo en seguridad para conservar estos resultados y fortalecer la tranquilidad de las familias.

El edil destacó que el Gobierno Municipal ha destinado recursos a la incorporación de tecnología, equipamiento, armamento y unidades policiales, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Señaló que uno de los objetivos prioritarios es concluir la instalación de las 500 cámaras de vigilancia y reconocimiento facial proyectadas para distintos sectores de la ciudad, además de incrementar la presencia policial en las colonias y reforzar las estrategias de proximidad social.

En materia de prevención, indicó que también se dará continuidad a programas como “De la calle a la cancha”, enfocados en generar oportunidades para los jóvenes, fortalecer la vinculación comunitaria y prevenir conductas delictivas mediante actividades que favorezcan su desarrollo.

Finalmente, Javier Díaz González aseguró que su administración redoblará esfuerzos y recursos financieros durante el cierre de 2026, al tiempo que prepara las inversiones para 2027 en patrullas, equipamiento y herramientas tecnológicas.

“Saltillo se sigue consolidando como la capital más segura del país, nosotros tenemos que seguir trabajando y sobre todo tener mucha cercanía con la ciudadanía, tener esa confianza y credibilidad con la ciudadanía. Hay que redoblar esfuerzos para poder seguir posicionándonos entre las mejores ciudades de la República Mexicana”, resaltó. (OMAR SOTO)