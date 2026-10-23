Descarta Fiscalía consumo de drogas en adolescentes investigados por muerte de bebé en Saltillo

Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, confirmó que no detectaron uso de sustancias ni abuso sexual. Los investigados permanecen bajo internamiento preventivo tras la reclasificación del delito a homicidio.

Los dos adolescentes investigados por las presuntas agresiones que provocaron la muerte de la bebé Darleth Saraí no se encontraban bajo el efecto de sustancias, informó Julio César Loera Ruiz, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Sureste de Coahuila, quien confirmó además que tampoco se detectó abuso sexual contra la pequeña.

Al ser cuestionado sobre el posible consumo de drogas por parte de los investigados, el funcionario declaró “no detectamos uso de sustancias”. De igual manera, ante la pregunta sobre posibles indicios de abuso sexual, respondió que “No, tampoco abuso sexual”.

La pequeña, de apenas un año de edad, falleció el pasado 19 de octubre de este 2026 en Saltillo, luego de permanecer hospitalizada por lesiones graves. La necropsia confirmó que sufrió una hemorragia cerebral derivada de un traumatismo craneoencefálico severo, además de presentar múltiples golpes recientes.

Loera Ruiz explicó que la Fiscalía actuó de manera inmediata y detuvo a los dos adolescentes señalados en la investigación. “Tuvimos el acontecimiento y las personas quedaron detenidas de manera inmediata”, indicó. Precisó que, cuando la bebé aún presentaba signos vitales y recibía atención médica, el caso se procesó inicialmente por violencia familiar agravada.

“Una vez que lamentablemente pierde la vida, pues a nosotros nos toca reclasificar el tema ante el juez de control”, señaló el delegado, al explicar que el delito fue reclasificado a homicidio tras confirmarse el fallecimiento de la menor.

El funcionario agregó que durante las primeras indagatorias se identificaron inconsistencias en las explicaciones ofrecidas por los adolescentes respecto a las lesiones de la niña. “Existen indicios de malas justificaciones, es decir, las personas refirieron dinámicas que no era posible que se hubiera actualizado así las lesiones que presentaba la bebé”, expresó.

En cuanto a la situación jurídica de los investigados, Loera confirmó que ambos son menores de edad y permanecen bajo internamiento preventivo, medida cautelar que comparó con la prisión preventiva aplicable a los adultos.

Mientras continúa el proceso penal, la Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las agresiones y determinar las responsabilidades correspondientes por la muerte de Darleth Saraí. (OMAR SOTO)